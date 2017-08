In Wyk : Ein Gottesdienst für Mensch und Tier

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Mensch und Tier kamen Ende Juli zu einem Gottesdienst im Wyker Tierhuus zusammen, wo mit einem Tag der offenen Tür die Einweihung des neuen Standorts im Gewerbegebiet gefeiert und den Sponsoren gedankt wurde. Neben vielen Helfern, Ehrenamtlichen und Spendern hatten die Familien Castan, Kreide und Gottfried einen besonderen Anteil am Neubau, teilte das Tierhuus jetzt mit und kündigt gleichzeitig an, dass bereits am kommenden Sonnabend, 26. August, ein weiterer Tiergottesdienst gefeiert werden soll. Der findet um 14.30 Uhr im Robbenzentrum statt, wo es anschließend bei einem Tag der offenen Tür Informationen rund um die Robben im Wattenmeer, Spiel und Spaß und Aktivitäten für Groß und Klein geben soll.

von ib

erstellt am 24.Aug.2017 | 20:51 Uhr