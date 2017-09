Kreative Idee : Ein eigenes Spiel für die Inseln

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

07.Sep.2017

Regen auf Föhr. Macht nichts, dann sitzt man eben drinnen und erfindet ein Spiel. So haben es die Studentin Anne Steffen und ihr Freund Pit Heinz im September vor zwei Jahren gemacht. Und seit letzter Woche ist ihr „Inselhopper“-Spiel für und über Amrum, Föhr und Sylt fertig. Alles selbst designt und ausgedacht, inklusive der Regeln: Es gilt, möglichst schnell auf den Inseln Eigentum zu erwerben (wie im Leben) oder wenigstens ein Fahrrad oder ein Stück Strand. Gewonnen hat, wer alles hat (siehe: das richtige Leben) und den ersten Zug tut der, der am jüngsten war, als er zum ersten Mal auf die Insel kam. Schöne Idee!

„Wir wollten damals eine Regenpause nutzen und kamen nur bis zur Strandpromenade, da ging’s schon wieder los“, erzählt Anne Steffen. „Also gingen wir ins Café, und da hab ich zu meinem Freund gesagt, lass uns ein Spiel erfinden.“ Pit Heinz wiegelte ab. „Das ist nicht so einfach.“ – „Dann lass uns ein Buch schreiben.“ – „Dann lieber doch ein Spiel erfinden“, hat Pit dann gesagt“, erzählt die 23-Jährige lachend.

Nach zwei Stunden Kaffeetrinken hatten sie die Basisideen zusammen. Auf dem Weg zurück zur Wohnung wurden Stifte, Pappen und Papiere gekauft. Während es draußen tagelang weiter regnete, begann der 24-Jährige am Wohnzimmertisch mit dem Zeichnen der Spielkarten, während seine Freundin sich durch die Eigenheiten der Inseln googelte, um Material für die „nordfriesischen Überraschungskarten“ zu haben.

Anne Steffen studiert Logopädie in Neuenburg in der französischen Schweiz, ihr Freund Grundschullehramt in Belgien. Beide sind in Luxemburg aufgewachsen und sprechen auch perfekt Deutsch. Für Steffen, die die Nordsee liebt und schon als kleines Mädchen mit ihren Eltern und den beiden älteren Geschwistern nach Föhr kam, war klar, das Spiel sollte sich über alle drei Inseln und bis zum Nolde-Museum auf dem Festland erstrecken. Die ersten Proberunden fanden noch im Ferienapartment in Wyk statt. „Da haben wir gemerkt, dass das Spiel kein richtiges Ende hat. Also habe ich die Regeln nochmal geändert“, erzählt Steffen.

Auch was die Freunde zuhause in Neuenburg noch als Ideen mitgaben, wurde umgesetzt: „Das Spiel dauerte denen zu lange. Außerdem wollten sie Jokerkarten, die man ausspielen kann, egal, auf welcher Insel man gerade ist.“ Steffens Bruder werkelte an den Mobilitätskarten herum, mit denen man entweder schneller vorwärts kommt (du wirst eingeladen, die Föhrer Tracht zu bewundern, gehe vor bis ins Friesenmuseum) oder zum Nichtstun verdammt ist (Fährausfall wegen Niedrigwasser). Auch Wunder gibt es (Freikarten) und natürlich das richtige Leben (Zugausfall oder Zeit vergessen beim Sonnenuntergang-Gucken).

Was die Spielstrategie betrifft, muss man sich entscheiden: Sammelt man erst Geld und kauft dann oder kauft man Stück für Stück? Wer öfter die falsche Karte zieht, zahlt drauf: für Strandkorb, Schwimmbad oder Seehundsbank. Fies ist, das man eine Runde aussetzen muss, wenn man beispielsweise auf einen echten Friesen trifft und sich seine spannenden Geschichten anhört. Ob das wohl die Völkerverständigung hier fördert?

Die Föhr Tourismus GmbH hat’s nicht gestört. Sie gehört mit sechs anderen zu den Sponsoren, die Steffens Eltern für die Idee ihrer Tochter begeistern konnten und deren Logos jetzt die Rückseite des Spielbretts zieren. „Wir sind ja Studenten und brauchten Hilfe bei der Finanzierung.“ Eine Freundin der Mutter hat am Ende alles digitalisiert und gescannt und damit druckfertig gemacht.

Nach Terminen beim Steuerberater, der Start-up-Hilfe und dem Patentamt wusste das Paar auch, dass man zwar keine Spiele, aber zumindest ihre Spielregeln schützen lassen kann. Für die Herstellung haben sie sich für einen Verlag aus Litauen entschieden, der sich auf kleine Produktionsmengen spezialisiert hat. „Nachdem wir wussten, wen wir wollten, sind wir auf die Spielemesse nach Essen gefahren und haben uns die Qualität seiner anderen Spiele angeguckt“, erzählt Steffen. „Bei großen Anbietern hat man eigentlich kaum eine Chance. Da dauert der Prozess vom Einschicken über’s Spielen und Prüfen bis zum fertigen Produkt sehr, sehr lange.“

So lange wollten die beiden nicht warten. Schließlich waren sie selbst gespannt auf das Ergebnis. „Wir haben das Spiel ja für die Inseln entworfen und wollten jetzt auch endlich sehen, wie es ankommt“, sagt Steffen aufgeregt. 500 Stück sind produziert. Einen Teil davon haben die Eltern, die regelmäßig auf Föhr urlauben, gerade mit auf die Inseln gebracht. Derweil Anne Steffen und ihr Freund sich wieder ihrem Studium widmen müssen. Wann geht’s das nächste Mal auf die Insel? „So schnell wie möglich. Ich liebe das so sehr. Ich kann gar nicht oft genug kommen“, sagt die Studentin, der die acht Stunden Anreise nie zu viel sind. Freund Pit Heinz hat sein erstes Mal Föhr auch sehr gut gefallen. Die beiden peilen ein Insel-Wiedersehen im November an. Neue Ideen hätten sie sogar auch schon. Aber jetzt warten sie erst mal das Feedback der „Inselhopper“-Spieler ab.