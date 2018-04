Kommunalwahl auf Föhr : Ein Baugebiet und viele junge Menschen

Oevenum: Baufällige Brücken und das Neubaugebiet wird die Gemeindevertretung in den nächsten Jahren beschäftigen.

von Petra Kölschbach

27. April 2018, 19:30 Uhr

Viele Auflagen und wenig Geld – „das Problem ist, dass wir als Gemeinde nicht mehr so viele Gestaltunsgmöglichkeiten haben“, sagt Joachim Christiansen, Nummer eins auf der Liste der Oevenumer Wählergemeinschaft (ÖWG). Ihn treibt vor allem das Problem baufälliger Brücken in der Marsch und die Frage um, wie deren Sanierung bezahlt werden kann. Ein Problem, das laut Christiansen auch andere Kommunen haben. „Das sollten wir gemeinsam angehen“, meint er. „Sonst haben wir schöne Brücken und die ganzen großen Fahrzeuge fahren nur noch über Oevenumer Gebiet. Wir haben so eine große Marsch und sind Bedarfsgemeinde, da ist es schwierig, das zu finanzieren. Wir haben keine Portokasse wie Wyk“. Neben den Brücken ist für ihn auch das Neubaugebiet eines der Themen, die die Gemeindevertretung in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Sieben der dort entstandenen 19 Grundstücke musste die Kommune auf Vorrat zurückhalten, die anderen sind vergeben. „Wir müssen dort jetzt mit Pflastern und Grünanpflanzungen beginnen“, kündigt Christiansen an.

Neben den Kandidaten auf der ÖWG-Liste gibt es in Oevenum zwei unabhängige Bewerber: Stefan Runge und Boy Simon Hansen. Beide haben sich den Einsatz für junge Oevenumer auf die Fahnen geschrieben. „Ich will für Jugendliche und Kinder im Dorf mehr machen und die Spielplätze auf Vordermann bringen“, kündigt Runge an. Außerdem müsse das Neubaugebiet noch fertig gemacht werden, und ihm liegt ein schöneres Ortsbild am Herzen. Dafür will er sich nicht nur im Gemeindeparlament einbringen. „Vor ein paar Tagen habe ich mit Joachim Christiansen den Gemeindegarten gejätet. Es heißt ja Gemeindevertreter, aber eigentlich ist man auch Gemeindearbeiter“, sagt er und grinst.

„Hauptsächlich geht es mir um das Neubaugebiet. Dadurch werden viele junge Leute ins Dorf ziehen. Für die sollten wir wieder was machen“, sagt Boy Simon Hansen. „Wir haben als Kinder jeden Nachmittag im Friesental gespielt. Da ist jetzt nicht mehr viel“, meint er und kündigt an, dass er das Dorf für Kinder und Jugendliche wieder attraktiver machen und ihnen wieder einen schönen Spielplatz anbieten will. „Ich kandidiere, weil ich finde dass man nicht immer nur meckern kann, sondern auch mitgestalten sollte“, sagt er.

Oevenum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge: Joachim Christiansen, Kai Olufs, John Petersen, Thore Früchtnicht, Frank Brodersen (alle ÖWG); sowie Boy Simon Hansen und Stefan Runge (Einzelbewerber). Auf der ÖWG-Liste kandidieren außerdem Hauke Brodersen, Sven Carstensen, Gerda Gade, Hanno Peters und Nicole Wesely.