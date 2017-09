Einschulung 2017 in Nebel : Ein aufregender Tag an der Öömrang Skuul

vergrößern 1 von 1 Foto: kta 1 von 1

Für ein paar Minuten hörte der Regen auf, als die 14 Mädchen und Jungen stolz mit ihren bunten Schultüten und neuen Schulranzen in die St.-Clemens-Kirche gingen. „Dies ist der aufregendste Gottesdienst des Jahres“, freute sich Pastorin Thurid Pörksen über die strahlenden Gesichter der Kinder. Einzeln segnete die Pastorin die angehenden Erstklässler und stellte sie namentlich der Gemeinde vor. Gemeinsam wurde das ehemalige Kindergartenlied „ Alle Kinder lernen lesen“ gesungen, bevor es mit dem Doppeldeckerbus Paula zur Öömrang Skuul ging.

Hier bildeten die großen Schüler ein Spalier und in der Aula wurden die Abc-Schützen von Schulleiter Jörn Tadsen begrüßt. Er betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei „den Bildungsauftrag gemeinsam zu gestalten. Hier müssen Lehrer und Eltern an einem Strang ziehen“. Die vierte Klasse hatte mit Inken Rolfs ein Lied einstudiert und führte mit Kathi Isemann eine akrobatische Darbietung auf, die „zirkusreif“ war. Dann hieß es endlich: Auf zur ersten Schulstunde mit Klassenlehrerin Miriam Traulsen. Begleitet wurden die Kinder der ersten Klasse von ihren Schulpaten aus der vierten Klasse, die sie durch die ersten Anfangswochen an der Öömrang Skuul begleiten werden.

Mit den Schultüten unterm Arm nahmen die Eltern ihre aufgeregten „Kleinen“ nach der Stunde wieder in Empfang. Und so endete ein spannender erster Tag an der Öömrang Skuul, der nun zum Alltag für die Erstklässler gehören wird.

von kta

erstellt am 04.Sep.2017 | 18:30 Uhr