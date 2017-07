Im Friesendom : Ein Abend für Josquin des Préz

vergrößern 1 von 1 Foto: Kammerchor Josquin des Préz 1 von 1

Im Rahmen der Sommerkonzerte gastiert der Kammerchor Josquin des Préz am Sonnabend, 29. Juli, in der Nieblumer St.-Johannis-Kirche. Unter der Leitung von Ludwig Böhme (Leipzig), seit 2002 Leiter des Kammerchores, steht an diesem Abend neben Werken von Heinrich Schütz und Johannes Brahms die Musik von Josquin des Préz im Mittelpunkt. Bereits zu Lebzeiten berühmt, war der franko-flämische Komponist und Sänger der Renaissance wahrscheinlich der bedeutendste Komponist vor der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Seit 2013 widmet sich das Ensemble, das kürzlich den Sächsischen Chorwettbewerb mit dem Prädikat „mit hervorragendem Erfolg“ gewann, zusammen mit Künstlern der Alten-Musik-Szene der weltweit ersten Gesamtaufführung des Oeuvres von Josquin des Préz, das unter anderem 18 Messen, 60 Motetten und 60 Chansons umfasst.

Der Kammerchor zählt zu den führenden Ensembles seiner Art in Leipzig. Vom Goethe-Institut wurde der Chor zum Kulturbotschafter Deutschlands erkoren und mit dieser Mission auf Reisen geschickt.

von ib

erstellt am 27.Jul.2017 | 09:00 Uhr