von ib

25. Januar 2019, 18:16 Uhr

Wyk | Die Trauergruppe der „Brücke“ lädt am kommenden Montag, 28. Januar, zu einem Themenabend in das Brücke-Zentrum in der Strandstraße 4 G ein. „Endlich geschafft!“ steht als Motto über dem Abend. Die Feiertage sind vorbei. Wie schwierig war diese Zeit für mich? Kann ich etwas unternehmen damit es leichter wird?

Eingeladen ist, wer sich mit dem Thema identifizieren kann und die eigene Trauer besser verstehen möchte. Anmeldungen bei Karin Feddersen unter

✆ 04683/9636036 oder karin.feddersen@bruecke-foehr.de.