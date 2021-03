Ostern auf Föhr im Corona-Jahr : Eiersuchen für Familien in der Kirche in Wyk-Boldixum

Die St.-Nicolai-Gemeinde auf Föhr plant am Ostermontag eine Aktion, bei der Abstandsregeln eingehalten werden können.

Wyk/Föhr | Da in diesem Jahr wegen der Corona-Bestimmungen nach dem Familiengottesdienst am Ostermontag um 10.15 Uhr keine Aktion mit vielen Menschen möglich ist, lädt Pastor Frank Menke Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern zu einem exklusiven Ostereiersuchen am Ostermontagnachmittag in die St.-Nicolai-Kirche ein. Dort wird sich dann immer nur ein Hausstand...

