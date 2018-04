Fussball : E-Junioren feiern Auswärtserfolg

Die kleinen Kicker des TSV Amrum kamen stolz nach Hause. Sie hatten die SG Eiderstedt mit 6:4 besiegt.

20. April 2018, 07:00 Uhr

Mit lediglich einem Auswechselspieler traten die E-Junioren des TSV Amrum bei der SG Eiderstedt an. Schnell gerieten die Insulaner mit 0:1 in Rückstand, ehe sie sich steigerten und die Kontrolle übernahmen. Die Amrumer zeigten gute Kombinationen und schlugen vor dem gegnerischen Tor entschlossen zu. Nach dem Ausgleich schraubten die TSV-Kicker das Ergebnis auf 3:1 in die Höhe.

Ihre offensive Spielweise und die weit aufgerückten Defensivakteure verleiteten die Insulaner zu einer Unachtsamkeit, die Eiderstedt prompt zum 2:3 nutzte. Davon ließen sich die Amrumer aber nicht beirren, die mit ihrer Offensivpower zum 4:2 kamen und kurz darauf das 5:2 nachlegten.

Vielleicht fühlten sich die Inselkicker nun zu sicher. Eiderstedt kam durch eine direkt verwandelte Ecke auf 4:5 heran und die Partie wurde noch einmal spannend. Für Erleichterung sorgte dann das 6:4, das auch dem Endergebnis entsprach.





TSV Amrum: Moje Genzel, Daniel Kruggel, Nico Engels, Ruben Jung, Moritz Kruggel, Rune Claußen, Jonathan Hansen und Sontje Thomas.