Kommunalwahl 2018 : Dunsums Bürger dürfen wieder wählen

von Peter Schulze

03. Mai 2018, 15:30 Uhr

Anders als bei der Kommunalwahl 2013, wird in Dunsum am 6. Mai wieder eine Gemeindevertretung gewählt werden. Mit 69 hatte die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes Nord seinerzeit am Stichtag, dem 31. Dezember drei Jahre vor der Wahl, knapp unter der magischen Zahl 70, ab der das Gesetz die Wahl von Gemeindevertretungen vorschreibt, gelegen. Doch das ist Vergangenheit: An dem für die diesjährige Kommunalwahl maßgeblichen Stichtag zählte Dunsum 77 Einwohner.

Unzufrieden war man in der kleinen Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren nicht, weshalb Thelma Peters, Spitzenkandidatin der Dunsumer Wahlgemeinschaft (DWG), dem kommenden Sonntag mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegensieht. Schließlich sei die Dorfpolitik mit der Gemeindeversammlung auch auf einem guten Weg gewesen, „als alle mitreden konnten“.

Für die nun folgende Wahlperiode erwartet Peters, dass das Baugebiet noch einmal um vier Grundstücke erweitert wird. Zudem hofft sie, dass in naher Zukunft ein Fahrradweg von Dunsum nach Süderende führen wird. Gleiches gelte für die Strecke nach Utersum, wo die entsprechende Infrastruktur ebenfalls fehle.

Bezüglich des anstehenden Ausbaus des Deiches sei man mit den Utersumer Gemeindevertretern in regem Austausch. Wie in der Nachbargemeinde gelte es auch hier, Ideen für das künftige Deich-Mobiliar zu entwickeln.

Der Zustand der Straßen ist in Dunsum aus Peters‘ Sicht kein großes Thema: „Wir stellen regelmäßig rund 10 000 Euro für deren Erhalt und Sanierung in den Haushalt“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin.

Dunsum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge: Jan Hinrichsen, Arno Matzen, Tade Christiansen, Jan Hauke Hinrichsen (alle DWG). Auf der DWG-Liste kandidieren außerdem Thelma Peters, Leif Hänsch, Erk Hemsen, Lars Knudsen, Matthias Jensen.