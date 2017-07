Suche eingestellt : Drei junge Männer seit Mai auf Amrum vermisst – zwei sind wieder aufgetaucht

Niebüll | Seit Anfang Mai wurden von der Insel Amrum drei junge Männer vermisst und von der örtlichen Polizeistation und der Kriminalpolizei Niebüll gesucht. Es lagen zum damaligen Zeitpunkt keine Hinweise vor, dass die Personen gefährdet sind. Die Tatsache, dass die drei sich über mehrere Wochen nicht gemeldet hatten, bot jedoch Anlass zur Sorge und die Kriminalpolizei Niebüll entschied sich zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

Am Dienstag wurden zwei der Vermissten wohlbehalten auf der Fähre von Amrum nach Dagebüll gesehen. Bei ihrer Ankunft wurden sie von der Kriminalpolizei in Empfang genommen und befragt. Es geht den beiden gut, sie haben sich in der vergangenen Zeit im norddeutschen Raum aufgehalten. Stichhaltige Gründe für ihr Verschwinden wollten sie nicht nennen.

Der dritte Vermisste (Ceetin K.) ist offenbar weiterhin alleine unterwegs. Ein Kontakt zur Außenwelt ist offenbar nicht gewünscht. Die beiden anderen zogen es ebenfalls vor, ohne weitere Angaben ihrer künftigen Vorhaben weiterzuziehen.

von shz.de

erstellt am 06.Jul.2017 | 12:30 Uhr