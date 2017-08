Kinder-Uni : Die Wolken und das Wetter

vergrößern 1 von 1 Foto: FTG 1 von 1

In den letzten Tagen ist der Himmel über der Insel immer wieder schwarz geworden, hat es auch manchmal geblitzt und kräftig gedonnert. Gewitterwetter. Doch wie entstehen Gewitter eigentlich? Das hat gestern Vormittag Meeno Schrader bei einer Veranstaltung der Föhrer Kinder-Uni anschaulich erklärt. Der Mann weiß das genau, denn er ist Meteorologe, kennt sich deshalb nicht nur mit jeder Sorte Wetter aus, sondern weiß auch, wie man schon Tage vorher berechnen kann, wie sich das Wetter in einer Region entwickelt. Und so erklärte Meeno Schrader seinen kleinen „Studenten“ auch, wie man Gewitter zum Beispiel anhand der Wolkenformation vorhersagen kann. Rund 80 Kinder waren zu der spannenden Vorlesung im Kurgartensaal gekommen und lauschten dem auch aus dem Fernsehen bekannten „Wetterfrosch“ gebannt.

von ib

erstellt am 03.Aug.2017 | 09:54 Uhr