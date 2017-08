Die Wildnis hoch im Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauschild 1 von 1

Je weiter nördlich man schaut, desto fremder die Namen, geheimnisvoller die Küsten und süßer das Wasser. Nirgends sonst münden so viele große Ströme und Flüsse in die Ostsee: 58 in Schweden und 35 in Finnland. Ungezähmt rauschen sie durch wildes, atemberaubendes Land Richtung Meer, vorbei an uralten Kiefernwäldern, den nördlichsten Laubwäldern Europas und unendlichen Mooren. Hier ist das Reich von Elch, Bär und Wolf, Vielfraß und Rentier. „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ heißt der Film von Christoph und Almut Hauschild, der neben zwei Mitbewerbern beim Naturfilmfestival Green Screen für den Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitunsgverlags (sh:z) nominiert wurde. Alle drei Filme werden am Dienstag, 22. August, ab 10 Uhr bei einer Green-Screen-Matinee im Wyker Kino gezeigt. Das Publikum kann anschließend seinen Favoriten wählen.



von Petra Kölschbach

erstellt am 20.Aug.2017 | 16:34 Uhr