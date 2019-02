Amrum : Die Vogelwelt beobachten

In Norddorf gibt es am Sonntag zwei vogelkundliche Führungen. Sie starten am Teerdeich.

von ib

13. Februar 2019, 20:08 Uhr

norddorf | An den Stränden, in den Salzwiesen und in der Luft über Amrum herrscht Hochbetrieb. Etliche Vögel sind angesichts des milden Winters gar nicht oder nicht weit gezogen, andere, die das ganze Jahr auf der Insel verbringen, haben die ersten Frühlingsgefühle, besetzen ihre Reviere und tun das lautstark kund. Für Vogelfreunde gibt es also viel zu entdecken. Bei zwei vogelkundlichen Führungen am kommenden Sonntag, 17. Februar, können sie sich in Norddorf über die Vogelwelt Amrums informieren und die Tiere beobachten. Die Tour mit dem Öömrang Ferian beginnt um 10 Uhr am Nordende des Teerdeichs, die mit der Schutzstation Wattenmeer um 10.30 Uhr am Südende des Teerdeichs.