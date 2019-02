Föhr : Die riesengroße Müllkippe

Der Dokumentarfilm „A Plastic Ocean“ zeigt, wie dramatisch das Plastik-Problem in den Meeren ist. Er wird am Freitag beim BUND in Wyk gezeigt.

von ib

25. Februar 2019, 16:10 Uhr

wyk | Die Inselgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt am kommenden Freitag, 1. März, um 19 Uhr in ihrem Veranstaltungsraum in der Strandstraße 4 G den Dokumentarfilm „A Plastic Ocean“.

„Atemberaubende Aufnahmen der Unterwasserwelt und spannende Geschichten, aber auch Fakten über die Vermüllung nehmen uns mit auf eine Reise in die Meere“, teilt BUND-Mitarbeiterin Angela Ottmann, Projektleitung „Plastikfrei wird Trend“, mit. Der Meeresmüll ist auch auf Föhr ein Thema, er spült täglich an die Inselstrände. Zurzeit, so berichtet Ottmann, laufen die Föhrer Strandmüllboxen über.

Der Dokumentarfilm zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie dramatisch das Plastikmüll-Problem in den Meeren wirklich ist – und erinnert daran, welch zerstörerische Folgen die Wegwerf-Kultur für den Planeten hat.

Dass in den Meeren eine Menge Plastikmüll schwimmt, hat sich herumgesprochen. Aber wie groß ist das Problem wirklich? In

„A Plastic Ocean“ geht ein internationales Team von Wissenschaftlern und Aktivisten auf Expedition rund um die Erde, um herauszufinden, wie schlimm es um die Ozeane steht. Über fünf Jahre hinweg recherchierte und filmte das Team an 20 verschiedenen Orten rund um die Erde. Das Ergebnis sind wunderschöne und schockierende Aufnahmen, welche die globalen Effekte der Plastikverschmutzung dokumentieren. Doch der Film zeigt auch Technologien und politische Lösungen, die das Potenzial haben, die Situation zu verbessern.

Der berühmte britische Naturforscher und Tierfilmer Sir David Attenborough bezeichnet „A Plastic Ocean“ als „einen der wichtigsten Filme unserer Zeit“. Der Film läuft im englischen Original mit deutschen Untertiteln und ist ab sechs Jahren freigegeben. Weitere Aufführungen beim BUND in Wyk gibt es am 16. März und am 15. April. Parallel sollen auch Vorführungen auf Amrum stattfinden. Außerdem, so Ottmann, sei der BUND bereit, den Film auch in anderem Rahmen zu zeigen, zum Beispiel an Schulen. Weitere Informationen zu den Filmabenden gibt es unter www.bund-foehr.de,

✆ 04681/7461720.