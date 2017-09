Festtagskleider und Moderne : Die Modenschau im Kunstmuseum

vergrößern 1 von 3 Foto: pk 1 von 3





von Petra Kölschbach

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Wie in der Auslage eines noblen Klamottenladens stehen Schaufensterpuppen im großen Saal des Museums Kunst der Westküste (MKDW). Auf ihnen drapiert sind edle Trachten – oder vielmehr das, wozu junge Modedesigner sich von traditioneller Bekleidung inspirieren ließen.

„Reload! Tracht – Kunst – Mode“ lautet der Titel der Ausstellung, in der diese Arbeiten zu sehen sind. Sie wird am Sonnabend, 16. September, eröffnet, spannt einen breiten Bogen von Trachtendarstellungen in der Kunst vom 18. Jahrhundert bis heute und zeigt, wie Trachten immer wieder in der aktuellen Mode zitiert werden.

Trachten waren in früheren Jahrhunderten Ausdruck regionaler und sozialer Zugehörigkeit, gleichzeitig aber stets auch der jeweiligen Mode und dem jeweiligen Zeitgeschmack unterworfen. Sie haben sich genauso verändert wie die heutigen Outfits, „nur in längeren Zeitintervallen“, wie die Alkersumer Museumsdirektorin, Professor Ulrike Wolff-Thomsen, in einer Einführung in die Ausstellung erläuterte. Und auch Modedesigner, so Wolff-Thomsen weiter, hätten bei ihren Entwürfen schon immer auf Trachten zurückgegriffen, „deshalb haben wir für diese Ausstellung Modemacher ausgesucht, die sich mit dem Thema Tracht beschäftigen“.

Rund 80 Gemälde, Fotos und Objekte aus mehreren Jahrhunderten umfasst die Schau, in der idealisierende Trachtendarstellungen aus der Sammlung des MKDW, etwa von Otto Heinrich Engel oder Johan Julius Exner, zeitgenössischen Positionen gegenübergestellt werden.

So hat sich die Dänin Trine Søndergaard in ihren Fotos mit Friesentrachten und den traditionellen Bekleidungen der Frauen von Fanø auseinandergesetzt, auch die Ukrainerin Mila Teshaieva hat Föhrer Friesinnen in ihrem traditionellen Festtagskleid fotografiert. Von friesischen Trachten inspiriert wurden die Kleider, die Nico Dams für seine Kollektion „Rungholt“ entworfen hat. Der junge Modedesigner, der aus Wilhelmshaven stammt, wollte mit diesen Arbeiten bewusst an seine Küsten-Heimat erinnern.

Doch nicht nur Küsten-Kleider sind Thema der Ausstellung. Mit der Schaumburger Tracht haben sich Studenten der Hannoveraner Modedesign-Professorin Martina Glomb befasst und ganz eigene Kunstwerke geschaffen. Zu sehen sind auch bayerische Dirndl aus afrikanischen Stoffen oder gruseligem kariertem Plastik, ein Modell der Punk-Ikone Vivienne Westwood, in dem sie aus biederen Strickmustern etwas ganz Neues geschaffen hat, oder wie aus Dirndl-Blusen herausquellende, üppige Dekolletés auf den Fotos der Berliner Künstlerin Sabine Dehnel. Dehnels Arbeiten werden nicht nur in der Alkersumer Ausstellung gezeigt, sondern zeitgleich auch in der „Stattbar“ in der Wyker Westerstraße. Dort findet bereits heute, Freitag, von 18 bis 20 Uhr ein „Meet & Greet“ statt, die Ausstellung in Alkersum wird dann morgen um 17.30 Uhr eröffnet.



Die Ausstellung „Reload! Tracht – Kunst – Mode“ wird bis zum 7. Januar 2018 im Museum Kunst der Westküste, Hauptstraße 1 in Alkersum, gezeigt. Weitere Infos unter www.mkdw.de .