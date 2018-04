KOMMUNALWAHL AUF FÖHR : Die Menschen im Dorf halten

Erstmals tritt die Nieblumer Wahlgemeinschaft (NWG) mit nur noch einer Liste an.

von Petra Kölschbach

27. April 2018, 19:50 Uhr

Was in vielen anderen Föhrer Landgemeinden schon lange gilt, wird es nun erstmals auch in Nieblum geben. Zur Kommunalwahl tritt mit der Nieblumer Wahlgemeinschaft (NWG) erstmals nur noch eine Liste an. Und an deren Spitze steht mit dem 1974 geborenen Steuerfachangestellten Boy Rethwisch ein Politik-Neuling.

Rethwisch nennt als wichtigste Ziele der Nieblumer Kommunalpolitik für die nächsten fünf Jahre den Erhalt und Ausbau der dörflichen Infrastruktur nicht nur für die vielen Gäste, die das Dorf als Urlauber oder Tagestouristen besuchen, sondern auch für die Einheimischen. „Wir müssen etwas dafür tun, dass die Geschäfte im Ort bleiben, dafür muss der Tourismus gestärkt werden“, so Rethwisch. Denn dadurch solle auch für die Einheimischen das Dorf lebenswert bleiben, sodass sie es nicht irgendwann verlassen. Besonders hat er dabei die älteren Einwohner im Blick. „Ich würde gerne seniorengerechte Wohnungen schaffen, damit die alten Menschen im Dorf bleiben können“, sagt Rethwisch, für den außerdem das kürzlich angestoßene energetische Quartierskonzept (wir berichteten) ein „ganz spannendes Thema“ ist.

Nieblum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge NWG: Boy Rethwisch, Friedrich Riewerts, Broder Jensen, Kai Jensen und Hauke Brett. Auf der NWG-Liste kandidieren außerdem: Tanja Greggersen, Jörg Clausen, Holle Paulsen, Ocke Ketels, Ricklef Volkerts und Dirk Hückstädt.