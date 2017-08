Nieblum : Die große Tortenschlacht am Haus des Gastes

vergrößern 1 von 1 Foto: ger 1 von 1

Friesentorte geht immer – in großen Mengen und großen Stücken. Dabei war die Konkurrenz des leckeren Gebäcks mal wieder riesig und manch einer spürte die Qual der Wahl: Das Sommerfest der Landfrauen ist bekannt und beliebt wegen der familiären Atmosphäre und dem Schlemmervergnügen am jedes Jahr reich bestückten Kuchenbüffett. So konnte es trotz des Strandwetters viele Besucher anlocken. Ein bisschen die Seele baumeln lassen bei Selbstgebackenem und Kuchen, eine Waffel für den Nachwuchs, der nach Verzehr mit Specksteinschleifen und dem Basteln von „Krakulinchen“ oder lustigen Spielen beschäftigt ist – so lässt sich ein Sommertag gut aushalten.

Bücherflohmarkt, Besteckschmiede und der Wagen mit Handgefertigtem der Paritätischen Werkstätten waren ein Muss, bevor es weiterging, denn Urlaubslektüre und originelle Mitbringsel sind immer gefragt. Auch die Hospizinitiative Föhr-Amrum war mit einigen Mithelfern und Informationsmaterial an einem Stand wieder vertreten, um Einheimischen wie Urlaubern die Gelegenheit zu geben, ins Gespräch zu kommen.

Genießen und Basteln dienten wie immer nicht nur dem Selbstzweck – die Landfrauen spenden alljährlich für gemeinnützige regionale Einrichtungen und werden sich darin auch in diesem Jahr treu bleiben.