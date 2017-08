Die große Sause am Binnenhafen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„ An beiden Tagen herrschte eine ausgelassene, gute Stimmung“. Tourismus-Chef Jochen Gemeinhardt ist mit dem Verlauf des Hafenfestes rundum zufrieden. „Es war gut, dass wir mehr Live-Musik hatten und es hat mich gefreut, dass das Schiff der Polizei und der Seenotrettungskreuzer nebeneinander im Binnenhafen lagen.“

Also alles eitel Sonnenschein, nachdem das Wetter Gemeinhardt am Sonnabend zunächst einmal die Stimmung gründlich verhagelt hatte. In Strömen regnete es und er sah den ganzen zweiten Hafenfesttag schon ins Wasser fallen. „Da hätten mir auch die Schausteller leid getan, die müssen ja Geld verdienen“, so der Veranstalter.

Doch wie schon so oft, hatte Petrus auch dieses Mal wieder ein Einsehen, der Himmel klarte auf und als der Regen ging, kamen die Gäste zu Tausenden auf das Festgelände. Und wie jedes Jahr setzte kurz vor Beginn des Feuerwerks eine wahre Völkerwanderung zum Hafen ein. „Das Feuerwerk war super“, lobt Gemeinhardt den neuen Anbieter und kündigt an, dass der auch 2018 wieder für „Föhr on Fire“ verantwortlich zeichnen wird. „Das wird es in der gleichen Konstellation nächstes Jahr wieder geben“, berichtet er, dass auch der Tontechniker wieder mit dabei sein wird – trotz der Kritik vieler Feuerwerksbesucher an der Tonqualität. „Wir werden uns alle noch mal zusammensetzen und sehen, wie wir das mit dem Sound nächstes Jahr machen“, so der Tourismus-Chef.

von Petra Kölschbach

erstellt am 14.Aug.2017 | 18:10 Uhr