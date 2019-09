Die ganze Insel mit einem Klick

Angebot an Stadt und Dörfer: Föhr Tourismus GmbH will Web-Auftritte der Gemeinden stärken

von Anja Werner

30. September 2019, 15:51 Uhr

Wyk | Die Föhr-Website dominiert die Trefferliste bei den gängigen Suchmaschinen. Davon sollen künftig auch die Inselorte profitieren. Die Föhr Tourismus GmbH (FTG) bietet allen Inselgemeinden deshalb künftig die Ausweitung der auf foehr.de bereits bestehenden Unterseiten im Menüpunkt in der Kategorie „Orte auf Föhr“ als eigenständige Website an.

„Die Idee ist, die Insel Föhr in ihrer Gesamtheit zu stärken. Der Gast unterscheidet nicht zwangsläufig zwischen den einzelnen Gemeinden und kommt in der Regel gar nicht auf die einzelnen Ortswebsites. Deshalb haben diese auch keine hohen Klickzahlen geschweige denn gutes Suchmaschinenranking“, so FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt. „Unser Ziel ist es, selbst der kleinsten Inselgemeinde einen starken eigenen Webauftritt zu ermöglichen, ohne sie dabei in Unkosten zu stürzen.“

Aktuell sind unter dem Menüpunkt „Vor Ort“ in der Kategorie „Orte auf Föhr“ alle Inselorte mit einer Kurzbeschreibung vertreten. Die FTG bietet den Gemeinden nun an, mit ihrer Website und damit auch mit ihrer Gemeinde-URL komplett auf foehr.de umzuziehen. Dies würde über eine automatische Weiterleitung der bestehenden Web-Adresse erfolgen.

Die FTG-Marketingabteilung, so berichtet deren Mitarbeiterin Ann-Kathrin Meyerhof, unterstützt bei der Texterstellung und dem Korrektorat, stellt kostenfrei eigenes Bild- und Videomaterial zur Verfügung, kümmert sich um die Suchmaschinenoptimierung und liefert monatliche Statistiken. Hinzu kommt die Anbindung an Veranstaltungskalender und Buchungsmaschine sowie Responsivität. Letzteres bedeutet, dass die Website für die Nutzung mit mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet optimiert ist. Das ist bei vielen Gemeindeseiten aktuell noch nicht der Fall. „Bereits feste Zusagen haben wir von Nieblum, Utersum sowie der Stadt Wyk. Weitere Gemeinden haben starkes Interesse bekundet. Jede Gemeinde bekommt ihre individuelle Seite mit auf eigene Bedürfnisse angepassten Inhalten“, so Levke Sönksen, zuständig für das Online-Marketing bei der FTG. Auch ortsinterne Informationen oder Bürgerinformationen sollen weiterhin Platz auf der Website finden.

Auf die Gemeinden kämen im Falle eines Vertragsabschlusses mit der FTG lediglich eine einmalige Programmierungsgebühr sowie eine monatliche Servicepauschale zu, heißt es in einer Mitteilung der FTG. Nicht enthalten sind individuelle Hostinggebühren für die bestehende URL, welche die Gemeinde weiterhin selbst tragen muss, sowie eventuelle Kosten für Neuproduktionen von Fotos und Videos oder aber abweichende Programmierwünsche. Sollte sich eine Gemeinde gegen Optimierung und Umzug der eigenen Website entscheiden, ist sie dennoch weiterhin unter dem Menüpunkt „Vor Ort“ in der Kategorie „Orte auf Föhr“ zu finden. „Wir schmeißen keinen Inselort von der Föhr-Website, nur weil sich eine Gemeinde gegen die Ausweitung der Unterseite entschieden hat“, erklärt Gemeinhardt.

Die FTG bietet außerdem für touristische Betriebe wie Cafés und Restaurants, Fahrradverleihe und Freizeiteinrichtungen eine kostenlose Darstellungsmöglichkeit auf foehr.de mit Text und Bild an. „Leider wird das Angebot insbesondere von Gastronomiebetrieben bislang kaum genutzt. Aktuell haben wir für die gesamte Insel nur 22 Restaurants und Imbisse bei uns gelistet.

Das vermittelt dem Gast natürlich ein völlig falsches Abbild“, so Sönksen. „Es darf gerne mehr werden – zumal dieses Angebot für die Betriebe völlig kostenfrei ist. Nur Texte und Bilder müssen zugeliefert werden. Um den Rest kümmern wir uns.“ Interessierte Gemeinden und Betriebe können sich an Levke Sönksen unter soenksen@foehr.de oder ✆ 04681/3051 wenden.