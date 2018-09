Wyk : Die Frau mit dem riesengroßen Herzen

Trauer um Usche Meuche: Sie hat sich in vielen Bereichen für ihre Mitmenschen engagiert.

von Petra Kölschbach

18. September 2018, 16:31 Uhr

Sie war eines der letzten Wyker Originale, liebte es, sich, wann immer der Anlass es hergab, zu verkleiden und hatte, wann immer man ihr in der Stadt begegnete, einen unerschöpflichen Vorrat an alten Wyker Geschichten. Sie selbst bezeichnete sich als „skurril“, doch Usche Meuche war so viel mehr, hatte viele Talente und engagierte sich in vielen Bereichen – sozial, kulturell und in der Wyker Politik.

In der Neujahrsnacht 1938 wurde sie als Usche Specht geboren, ihr Elternhaus stand mitten in Wyk, beim Rosenbeet in der Mittelstraße. Ihre von Krieg und Nachkriegsjahren geprägte Jugend verbrachte die kleine Usche im alten Wyker Gängeviertel, tobte mit einer Horde von 40 Kindern um die Häuser, spielte den Bewohnern Streiche und sog deren Eigenheiten und Geschichten auf – Stoff für die Bücher, die sie gut sieben Jahrzehnte später schreiben sollte.

In Kiel erlernte sie den Beruf der Krankenschwester, lebte und arbeitete viele Jahre in der Landeshauptstadt, 1979 kehrte sie dann auf ihre Heimatinsel zurück. 1969 heiratete sie Volker Meuche, den sie schon als Jugendliche gekannt hatte. Gemeinsam zog das Paar die Töchter Inken und Marret auf. Die begabte Wykerin, die schon in ihrer Kieler Zeit zu töpfern begonnen hatte, richtete sich hinter ihrem Haus in der Süderstraße ein Keramikatelier ein, in dem wunderschöne Gefäße und die dicken, drolligen Hühner entstanden, die zu ihrem Markenzeichen wurden.

Usche Meuche hat nicht nur getöpfert, sie hat auch in zauberhaften naiven Bildern Szenen aus dem alten, so längst vergangenen Wyk gemalt, sie hat ihr komisches, schauspielerisches Talent bei vielen Anlässen ausgelebt – etwa bei Auftritten an den Heimatabenden des Fering Ferian oder als böse „Else“ bei den Piratenfahrten der Wyker Dampfschiffs-Reederei.

Als Kind hatte sie auf dem Gelände des Friesenmuseums gespielt, als Erwachsene hat sie den Museumsbesuchern in mitreißenden Führungen durch das Haus Olesen das Leben der alten Föhrer und vor allem der alten Föhrerinnen nahegebracht. Und sie hat sich immer wieder für andere eingesetzt, hat gemeinsam mit Ehemann Volker rumänische Straßenkinder mit Hilfstransporten unterstützt, hat sich in der Selbsthilfe-Organisation Brücke engagiert, und sie hatte stets ein offenes Haus. Nicht nur die, die auf einen Klönschnack vorbeikommen wollten, waren ihr stets willkommen, sondern vor allem auch die, die einsam waren, sich von ihren Mitmenschen längst zurückgezogen hatten, wie diese von ihnen. Bei der kleinen Frau mit dem riesengroßen Herzen fanden diese Menschen stets ein offenes Ohr und warmherzige, mütterliche Zuwendung.

Auch in der Wyker Kommunalpolitik war Usche Meuche aktiv. 1990 wurde sie erstmals in die Wyker Stadtvertretung gewählt – gemeinsam mit Renate Sieck, mit der sie dann über viele Jahre das „Dreamteam“ der Wyker Grünen bildete und mit der sie 1992 den Sperrgutbasar aufbaute, der schnell zu einem wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung und zu einem Treffpunkt für Jung und Alt wurde. Für dieses Engagement wurden die beiden Wykerinnen 2014 vom Insel-Boten für die Wahl zum „Menschen des Jahres“ nominiert.

Aus gesundheitlichen Gründen hat Usche Meuche sich schon vor einigen Jahren aus dieser und vielen anderen Aktivitäten zurückziehen müssen. Nun begann ihre Karriere als Autorin, zwei Bände mit Geschichten aus dem alten und dem neuen Wyk hat sie veröffentlicht, Bücher, die sie selbst als „mein Testament“ bezeichnet hat.

Ihren 80. Geburtstag durfte sie am 1. Januar noch groß feiern, doch dann ließen ihre Kräfte rapide nach. Nun ist ihr ansteckendes Lachen für immer verstummt. Am 28. September wird Usche Meuche in Boldixum beigesetzt.