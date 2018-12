Föhr : Die Ausnahme-Autorin

Tania Blixen steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Süderender Kirche. Christian Brückner liest Texte der dänischen Schriftstellerin.

27. Dezember 2018

Am kommenden Sonntag, 30. Dezember, findet um 17 Uhr in der St.-Laurentii-Kirche der Vortrag „Tania Blixen – in und jenseits von Afrika“ statt. Mit vielen Illustrationen wird Ingke Wolff von dem abenteuerlichen Leben und den Werken Tania Blixens erzählen und Christian Brückner wird mit seiner markanten Stimme ausgewählte Textstellen dazu lesen.

Das Leben dieser dänischen Ausnahme-Schriftstellerin liefert selbst Stoff für einen Roman – so ungewöhnlich ist ihre Biografie. Für Ihren 1937 geschriebenen Bestseller „Jenseits von Afrika“ wurde sie zweimal für den Literatur-Nobelpreis vorgeschlagen. Einmal 1954 – den Preis bekam Ernest Hemingway – und zum anderen 1957 – dieses Mal gewann Albert Camus. Von den insgesamt 57 Preisen ab 1901 wurden nur fünf Nobelpreise an Frauen vergeben.

1985 wurde der Film „East of Africa“ mit Meryl Streepu nd Robert Redford in den Hauptrollen mit sieben „Oscars“ bedacht.

Tania Blixen brillierte aber nicht nur mit diesem Werk, auf das sie oft reduziert scheint. Schon mit 24 Jahren veröffentlicht sie erste Texte in der dänischen Zeitschrift „Tilskueren“, dachte sich in der afrikanischen Regenzeit Geschichten für ihren Geliebten Denys Finch Hatton aus und hatte mit ihren „Seven Gothic Tales“, die sie 1934 in den USA veröffentlichte, einen ersten großen Erfolg. Erst drei Jahre später eroberte sie den amerikanischen Markt und später Europa mit „East of Africa“. Bis 1960 folgten eine große Zahl von Novellen und Erzählungen, darunter „Babettes Fest“, das 1987 in Dänemark verfilmt und in Hollywood mit einem Oscar für den besten ausländischen Beitrag prämiert wurde.

Ihre vielen Erzählungen sind allesamt Leseverführungen, man merkt ihnen die Lebensklugheit und Weltläufigkeit der Autorin an. Sie kann realistisch, symbolhaft, mystisch und immer phantasievoll erzählen, weiß um die Winkelzüge der Liebe und hat ein Bewusstsein für die Würde und Begrenztheit der menschlichen Spezies. Sie bezaubert und überrascht mit unerwarteten Wendungen der Handlung. „Es wird Zeit, Tania Blixen wieder populär zu machen“, findet Ingke Wolff. In ihrem Heimatland Dänemark erleben ihre Bücher eine Renaissance und vielleicht regen der Vortrag von Ingke Wolff und der Lesebeitrag von Christian Brückner die Zuhörer in Süderende an, sich mit den Werken dieser dänischen Autorin zu befassen.