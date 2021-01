Kundgebung in Wyk : Der Föhrer Schüler Bengt Nahmens ruft zu Solidarität mit Geflüchteten auf

Eine Mahnwache am Sonnabend soll auf das Sterben im Mittelmeer und die Situation in Lagern aufmerksam machen.

Für Fridays for Future und den Klimaschutz setzt sich der Wyker Schüler Bengt Nahmens schon lange ein. Er hat bereits mehrere Klimademos in Wyk organisiert. Weiterlesen: Klima-Demo in Wyk mit Mundschutz und Corona-Abstand Jetzt ruft er zu einer Mahnwac...

