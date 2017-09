FSV Wyk : Der Favoriten-Rolle gerecht geworden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

19.Sep.2017

Während das komplette Punktspielprogramm des Fußballnachwuchses des FSV Wyk am jüngsten Spieltag den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen ist, konnten die beiden Begegnungen der Männermannschaften planmäßig über die Bühne gebracht werden. Beide Partien endeten für die Föhrer Fußballer mit glatten 4:0-Siegen. Die „Erste“ erzielte dieses Ergebnis auf eigenem Platz gegen ihre Gäste von der A-Kreisklassenvertretung des TSV Stedesand, während die „Zweite“ auswärts gegen FC Unitetd Sylt, den Tabellen-letzten der Kreisklasse B, erfolgreich war.

In der Partie auf dem Wyker Helu-Platz waren die Hausherren längst nicht so überlegen, wie es der Spielstand am Ende vermuten lässt. Trotzdem geht das Ergebnis aufgrund der weitaus größeren Anzahl guter Torchancen für die Wyker in Ordnung. Dabei stand die Begegnung auf keinem sonderlich guten Niveau. Kampf und Fehlpässe waren auf beiden Seiten Trumpf, was die Föhrer mit verletzungsbedingten Auswechselungen, unter anderem von Tarek Bender, der frühzeitig ausschied, bezahlen mussten.

Nachdem die FSV-Akteure zunächst drei Großchancen ausgelassen hatten, erzielte Christian Baumann in der 25. Minute das erlösende 1:0. Kurz danach hatte seine Mannschaft das Glück, dass Schlussmann Finn Nissen einen Elfmeter bravourös abwehren konnte. Dieser war vom Schiedsrichter höchst zweifelhaft nach angeblichem Handspiel von Hanno Helmcke gegeben worden. Letztlich blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung für den FSV.

Nach dem Seitenwechsel wogte das Spielgeschehen zunächst hin und her, ehe Finn Clausen in der 62. Minute per Kopfballtor das vorentscheidende 2:0 in dieser Partie gelang. Sezent Nedzhib erhöhte den Vorsprung kurz darauf auf 3:0, ehe der steil geschickte Simon Christiansen in der Schlussphase noch einen gegnerischen Abwehrspieler narrte, um dann ganz sicher zum 4:0-Endergebnis einzunetzen.

Der neuerliche Erfolg wurde in folgender Besetzung eingefahren: Finn Nissen; Jacob Riewerts, Morten Mollenhauer, Hanno Helmcke, Steve Kurowski, Christian Baumann, Tarek Bender, Melf Sönnichsen, Sezent Nedzhib, Kenneth Jordt und Simon Christiansen sowie Finn Clausen, Lennart Junge, Ole Jensen und Jan N. Jacobs, die eingewechselt wurden.

Wie die „Erste“ wurde auch die zweite Mannschaft auf Sylt ihrer Favoritenrolle durchaus gerecht. Das diesmal von Simon Scharfenstein gecoachte Team ging schnell durch einen Treffer von Jan N. Jacobs in Führung. Dieser ließ der gerade eingewechselte Hauke Jensen in der 22. Minute das 2:0 und damit das verdiente Halbzeitergebnis folgen. Nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung dann durch Treffer von Nils Asmussen und noch einmal Jan N. Jacobs weiter ausgebaut.

Der FSV spielte mit: Finn Nissen; Tjorben Roeloffs, Sören Nissen, Malte Lorenzen, Nils Asmussen, Christian Jacobs, Mats Diedrichsen, Gerret Arfsten, Jan N. Jacobs, Lars Nissen und Früdd Nickelsen; Hauke Jensen, Michael Möhrstädt und Mathias Will wurden eingewechselt.