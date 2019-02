Wyk : Dem blauen Dunst entsagen

Die Föhrer Brücke bietet ein Nichtrauchertraining an. Der Kurs umfasst sechs Abende.

wyk | Erfolgreich dem blauen Dunst entsagen sollen die Teilnehmer an einem Nichtrauchertraining, das die Föhrer Selbsthilfeorganisation Brücke ab Montag, 18. Februar, anbietet. Gesundheit, mehr Geld in der Tasche, mehr Wohlbefinden – Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es genug. An sechs Abenden werden die Kursteilnehmer bei der Raucherentwöhnung unterstützt. Dabei kommen Elemente aus der Hypnotherapie, der Verhaltenstherapie und der Tiefenentspannung zum Einsatz, da diese in verschiedenen Studien hohe Erfolgsraten nachweisen konnten. Außerdem gibt es viele Informationen rund um das Thema Rauchen und Nikotinersatz. Kursleiterinnen sind die Suchtberaterin und Systemische Therapeutin Dr. Marina Kowalewski und die Apothekerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Suchtpräventionskraft Tanja Rübeck-Hansen. Die Kursabende finden vom 18. Februar bis 25. März jeweils montags von 19 bis 20.45 Uhr im Brücke-Zentrum in der Strandstraße statt. Die Gruppengröße ist auf maximal zwölf Teilnehmende beschränkt, um individuell auf jeden eingehen zu können. Anmeldung unter suchtberatung@bruecke-foehr.de oder unter ✆04681/4611.