Auf Föhr : Das Wattenmeer als Sportrevier

vergrößern 1 von 3 Foto: Christel Leipersberger-Nielsen 1 von 3





Als der Lehrer und spätere Wyker Bürgermeister Heinz Lorenzen im Jahre 1974 das erste Windsurf-Board auf die Insel Föhr brachte, war nicht abzusehen, welche Entwicklung diese Trendsportart nehmen würde. Schließlich wog das Sportgerät fast 30 Kilo und sah aus wie ein übergroßer Tintenfisch-Schulp. Auch die Beseglung war unhandlich und hatte mit den heutigen Hightech-Segeln nichts gemein. Trotzdem eröffnete Lorenzen, zunächst aus Spaß an der Freud, die erste Windsurfschule der Insel am Südstrand – dort, wo jetzt Pitschis Surfstation ist.

Richtig los ging es dann Mitte der 80-er Jahre. Bald wollte der deutsche Surfer nicht mehr als Stehsegler gelten, sondern orientierte sich an dem, was von Hawaii und anderen Mega-Spots der Szene nach Europa schwappte: Akrobatisches Spiel in der Welle mit kurzen, manövrierfähigen Funboards. Der Surfer-Typ wurde geboren, den das Image von Freiheit und Naturverbundenheit umgab und um seine Idole wurde bis in die 90-er ein regelrechter Kult betrieben mit eigener Mode und Lebenseinstellung. Die Trendsportart wurde bestens vermarktet und fand Anhänger in aller Welt: Wo die Gischt zischt klingelte auch die Ladenkasse: 180 000 Surfbretter wurden allein in Deutschland im Jahr 1986 verkauft, seitdem ist die Zahl rückläufig – 2005 waren es nur noch 9000.

Nach Aussagen des Verbandes der deutschen Windsurfing Schulen (VDWS) allerdings erlernen damals wie heute 40 000 bis 50 000 Menschen jährlich das Windsurfen an einer der offiziellen Schulen, allerdings mit dem Unterschied, dass in den achtziger Jahren praktisch alle Neueinsteiger „on Board“ blieben, während heute 95 Prozent der Anfänger nach dem Erwerb des „Windsurfing Grundscheines“ diesen Sport wieder aufgeben. Das passiert bei keiner anderen Freizeitaktivität.

Das bestätigt auch Peter Schaper von Pitschis Surfschule am Wyker Südstrand: „Bei uns hat der Grundkurs nach wie vor den größten Anteil an der Wassersportbeteiligung und die Nachfrage insgesamt steigt jedes Jahr“. Etwas extremer äußert sich Bruder Michael von Schapers Wassersport-Center: „Bei uns hat sich die Zahl der Anfänger in den letzten zehn Jahren verdreifacht und wir platzen aus allen Nähten. Obwohl ich über 100 Boards und 150 Segel zur Verfügung habe und ein Team von 32 Mitarbeitern, muss ich in der Hochsaison Anfragen ablehnen, weil wir einfach nicht genug Platz haben“.

Der gleiche Trend bei Dirk Hückstädt von der Nieblumer Windsurfschule: „Windsurfen ist seit jeher die Nummer eins und daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. Das liegt einfach daran, dass Föhr eine Familieninsel und Surfen fast die einzige Wassersportart ist, die man im Alter von fünf Jahren beginnen kann“. Einzige Ausnahme sei das Katamaransegeln. „Wir haben Boote, die auf die Kids zugeschnitten sind und hier ist die Nachfrage deutlich gestiegen und das wird auch in den nächsten Jahren weiter boomen“.

Diesen Trend können die beiden Wyker Surfschulen nur bestätigen: „Wir haben inzwischen acht Katamarane und zwölf Optimisten am Strand, die wir in der Saison auch alle benötigen. Die Kats und Optis sind ein idealer Einstieg für alle Kinder, die für das Surfen noch nicht die Konstitution haben“, meint Peter Schaper und auch Michael ist mit seinen elf Zweirumpfbooten und sechs Kleinstseglern voll ausgebucht.

An den typischen norddeutschen Surfstränden sieht man immer mehr Kite-Surfer, die mit ihren bunten, luftgefüllten Drachen die klassischen Windsurfer zu verdrängen scheinen. Warum dies auf Föhr (noch) nicht so ist, erklärt Dirk Hückstädt: „Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens fallen die ganzen Freaks weg, die mal eben mit ihrem VW-Bus an den Strand fahren, wenn die Bedingungen optimal sind. Zweitens: Föhr ist ein Strömungs- und Tidenrevier. Das schränkt die Zeiten ein, an denen man gut fahren kann“. Um gut Kiten zu können bedürfe es Geduld, reichlich Trainings und einer guten körperlichen Konstitution, weiß der Lehrer, sonst könne es leicht gefährlich werden. „Viele Anfänger wissen das nicht und sind schnell frustriert. Einige dieser Kandidaten wechseln dann wieder zum Windsurfen – da schließt sich der Kreis.“ Aber an allen Surfschulen der Insel werden Kitekurse angeboten und auch hier ist die Nachfrage weiterhin gut.

Einen weiteren Trend sehen alle Surfschulbesitzer im Standup Paddling oder Stehpaddeln (SUP). Eine Sportart, die man auch ohne Wind und Wellen betreiben und nach einer Einweisungsstunde frustrationsarm ausüben kann. Über 40 Bretter stehen dafür auf Föhr zur Verfügung und die Schulungen erfolgen meist, wenn zum Windsurfen der Wind fehlt. Neben dem Kitesport hat sich die Station „Westend-Surfing“ in Utersum auf SUP spezialisiert und ist bereits im vierten Jahr aktiv.

Als Wassersporttrend für die nächsten Jahre sieht Dirk Hückstädt noch das Hydrofoiling. Was sich anhört wie eine Wellness-Anwendung ist in Wirklichkeit eine Surftechnik, bei der das Surfbrett auf einer Art Tragfläche fährt, den sogenannten Foils, die an fast jedem normalen Board montiert werden können. Dadurch berührt der Rumpf nicht mehr das Wasser, das Fahrzeug „fliegt“ über die Wasseroberfläche und ist dadurch wesentlich schneller als herkömmliche Boards.