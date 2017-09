Hospiz-Initiative Föhr-Amrum : Das Sterben zu Hause möglich machen

vergrößern 1 von 2 Foto: len 1 von 2

von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:30 Uhr

Vor gerade einmal 50 Jahren wurde in London das erste Hospiz eröffnet. Und in Deutschland ist es sogar erst 30 Jahre her, seit eine solche Institution unter dem Motto „Leben bis zuletzt“ gegen nicht geringe Widerstände ihre Arbeit aufnahm. Angesichts dieses Zeitrahmens gebührt der Hospiz-Initiative Föhr-Amrum Anerkennung, denn hier hatte man schon früh die Notwendigkeit erkannt, Sterbende und deren Angehörige zu begleiten. Genau zehn Jahre ist es her, dass die insulare Initiative ins Leben gerufen worden ist, was für die Vorsitzende Elke Schultz und die Vereinsmitglieder Anlass war, zu einer Jubiläumsfeier in Alkersumer „Grethjens Gasthof“ einzuladen.

Elke Schultz erinnerte in ihrer Begrüßung an das Jahr 2007, als Hella von Fehrn und Andrea Prinz die Idee zur Gründung der Hospiz-Initiative Föhr-Amrum hatten, der heute 31 ausgebildete Hospiz-Helferinnen und 90 Mitglieder angehören. 100 Menschen haben die Helferinnen in dieser Zeit begleitet, ihnen Lebensqualität bis zuletzt und das Sterben zu Hause ermöglicht. „Wir schenken den Sterbenden unsere Zeit“, betonte die Vorsitzende, die sich auch über Unterstützung von außen freuen konnte. So mache es eine Spende aus einer Aktion des NDR möglich, dass die zweite Vorsitzende, Ina Ketels, eine Ausbildung zur Begleitung von sterbenden Kindern und Jugendlichen absolvieren kann. Elke Schultz verwies schließlich auch auf die Initiative, an den Eingängen zu den Inseldörfern und der Stadt Wyk 10 000 Narzissen zu pflanzen.

Dr. Immo Borth, ärztlicher Berater des Vorstands, ging noch einmal auf die Mitgliederversammlung ein. Dort war ausgeführt worden, dass die Insel Föhr auf dem Gebiet der Palliativmedizin gut aufgestellt sei. Der Mediziner verwies darauf, dass damit der Hausarzt nicht verdrängt, sondern eine zusätzliche Hilfe anheboten werde. Schließlich verwies Immo Borth auf das Palliativbett im Wyker Johanneshaus, das mit Unterstützung der Föhrer Rotarier und des insularen Lions-Clubs eingerichtet wurde und in diesem Jahr zweimal belegt gewesen sei. „Die Hospiz-Initiative bringt Hilfe, Wissen und auch Humanität in die Bevölkerung.“

Als eine Frau, die den Insulanern von Anfang an verbunden war, meldete sich Hannelore Ingwersen zu Wort. Sie erinnerte sich daran, dass Hella von Fehrn sie bei einem Besuch darum gebeten hatte, die Ausbildung der zukünftigen Helferinnen zu übernehmen. „Ich war damals Leiterin des Flensburger Katharinen-Hospizes. In dieser Funktion war ich mit Arbeit eingedeckt und wusste nicht, wie ich diese zusätzliche Aufgabe leisten sollte“, so Hannelore Ingwersen. Es habe an Hella von Fehrn gelegen, dass sie Ja gesagt habe. Ingwersen berichtete auch, dass es in Deutschland 1500 ambulante Hospiz-Gruppen gebe, das Land praktisch flächendeckend versorgt werde. Außerdem gibt es 304 Palliativstationen, 14 Kinderhospize und 300 Teams zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Die Rednerin verwies weiter darauf, dass im kommenden Jahr ein neuer Kurs für Hospiz-Helfer beginnt, bei dem die Teilnehmer für ihren Einsatz qualifiziert und vorbereitet werden.

„Ich hatte mich schon gefragt, wer sich jetzt zu Wort meldet, und nicht damit gerechnet, dass ich gemeint sei“, erklärte Heidi Braun, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Amtsvorsteherin des Amtes Föhr-Amrum. Sie war von Elke Schultz als Frau angekündigt worden, die sich intensiv für soziale Belange einsetzt. Braun übermittelte auch die Grüße des Amtes, der Stadt Wyk und der Awo und hob hervor, es sei wichtig, dass das Palliativbett im Johanneshaus wieder mehr ins Gedächtnis gerufen werde. „Es ist wichtig, dass es dieses Bett gibt.“

Als musikalischer Gast war die Föhrerin Norma Schulz nach Alkersum gekommen und bereicherte den Nachmittag mit eigenen, aber auch mit plattdeutschen und friesischen Stücken.