Silvester auf Föhr und Amrum : Das Programm

von ib

erstellt am 30.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Auch in diesem Jahr sind die Schornsteinfeger ab 10 Uhr in der Wyker Innenstadt unterwegs und haben einige Überraschungen und Glücksbringer dabei. Um 14 Uhr fällt der Startschuss für den traditionellen Silvesterlauf des Wyker Lauftreffs. Statt Tempo stehen hier lustige Verkleidungen im Mittelpunkt.

Besinnlich und/oder musikalisch wird um 16 Uhr in der Süderender St.-Laurentii- und der Nieblumer St.-Johannis-Kirche sowie der Wyker Jugendkapelle auf den Jahreswechsel eingestimmt. Etwas lauter geht es zu, wenn am Abend einem alten friesischen Brauch folgend die Kenkner in ihren einfallsreichen Kostümierungen in den Inseldörfern zu bestaunen sind.

Ab 20 Uhr heißt es in der „Alten Druckerei“ in Wyk „Ein Kessel Schwarzweißes“. Ebenso unterhaltsam wie kritisch blicken Michael Steuer und Torsten Tews auf das Gewesene und das Kommende. Tolle Stimmung dürfte auch am Sandwall bei der Open-Air-Silvesterparty herrschen. Ab 21 Uhr heizt hier die Partyband „Aquacity“ ein. Ebenfalls musikalisch, wenn auch etwas ruhiger, geht es in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche heiter und besinnlich ins neue Jahr. Zum Feuerwerks-Spektakel treffen sich Insulaner und Gäste schließlich am Sandwall. Auch in diesem Jahr können Autofahrer auf ihr Fahrzeug verzichten, sind die Inselbusse ab 21.30 Uhr stündlich unterwegs. Der letzte startet Neujahr um 3.30 Uhr im Wyker Hafen.

Am Neujahrstag haben gegen 13.30 Uhr dann wieder besonders Mutige Gelegenheit zum eiskalten Bad in der Nordsee. Für das feuchtfröhliche Spektakel vor dem Aquaföhr werden bis eine Stunde vor Start im Wellenbad Anmeldungen entgegengenommen.

Auf Amrum lädt Kantorin Anne-Sophie Bunk am Silvesterabend um 23 Uhr zum „Konzert zum Jahresschluss“ in die Nebeler St.-Clemens-Kirche ein. Ebenfalls in Nebel fällt um 23 Uhr am Strand der Startschuss für die große Silvesterparty und in Norddorf hält Bürgermeister Peter Koßmann um 23.45 Uhr seine traditionelle Ansprache und lädt zum gemeinsamen Anstoßen auf das neue Jahr ein. Das wird vor der St.-Clemens-Kirche um 24 Uhr auch in diesem Jahr mit „Wunderkerzen statt Leuchtraketen und Posaunenchor statt Böller“ begrüßt.