Auf Föhr und amrum : Das Leiden nach der Flucht

Die Seelen etlicher Asylbewerber sind verwundet. Das ist nur eines von vielen Themen für die freiwilligen Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe.

„Viele Telefonate und viele Mails füllen unsere Tage aus“, so umschrieb Sybille Wahala, die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Föhr-Amrum, bei der Mitgliederversammlung den Alltag des Vorstandes und der Helfer. Ist ihr Bemühen mit Erfolg gekrönt, nehmen die Helfer diese Mühen gerne in Kauf. Doch vor kurzer Zeit ereigneten sich zwei Suizidversuche, die auch die Ehrenamtlichen an die Grenzen ihrer Kräfte brachten. Deshalb bemühe man sich jetzt mit Hilfe des psychiatrischen Dienstes den Flüchtlingen zu helfen. „Sie benötigen viel Unterstützung, um Stabilität zu finden. Die Flüchtlinge, deren Asylverfahren läuft und die befürchten, abgeschoben zu werden, haben große Ängste und drohen, in ein tiefes Loch zu fallen. Einerseits leiden sie unter den Traumata ihrer Flucht, und andererseits haben sie große Angst vor der Ungewissheit“. Dies betonte die Vorsitzende, die auch auf die Bemühung hinwies, Supervision für die Helfer auf die Insel zu bekommen und auch ihnen zur Seite zu stehen.

Da Ende vergangenen Jahres bei einer Mitgliederversammlung ausführlich über die Aktivitäten berichtet worden war, konnte sich Wahala bei ihrem Rückblick kurz fassen. Es laufen noch Sprachkurse, auch Lehrgänge für Analphabeten, ein Spiele-Nachmittag wurde angeboten, das Frauenfrühstück wird weiter organisiert und zahlreiche Treffen mit unterschiedlichsten Teilnehmerkreisen fanden statt. Sybille Wahala informierte weiter über eine Zusammenkunft mit dem Kreis Nordfriesland und Marco Christiansen vom Amt Föhr-Amrum, bei der es um die Beschäftigung eines Flüchtlingsbetreuers gegangen sei. Dieser Posten werde weiter erhalten, sei jedoch noch nicht ausgeschrieben. „Es geht überhaupt nicht, den Flüchtlingsbetreuer beim Ordnungsamt anzusiedeln“, erklärte die Vorsitzende. Sie berichtete von Überlegungen, diesen Posten beim Sozialamt oder beim Sozialzentrum zu integrieren, wobei eventuell ein Fallmanager gleichzeitig auch als Flüchtlingsbetreuer fungieren könne.

Wahala berichtete weiter von einem sehr gelungenen Treffen mit leitenden Mitarbeitern des neuen Hotels, bei dem die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge erörtert wurden. Weiter sei eine Zusammenkunft mit Carl Wögens, dem Leiter der Eilun-Feer-Skuul, und einer Reihe von Lehrern verabredet, bei der es darum gehe, die kulturellen Unterschiede zu diskutieren, die möglicherweise Probleme im Unterricht bereiten können. „Die Verbesserung der Kommunikation ist auch für die ehren- und hauptamtlichen Betreuer wichtig“, merkte Wahala an, die von einem geplanten Treffen zu interkulturellen Themen in Husum berichtete.

Die Planungen für die künftigen Aktivitäten betreffen unter anderem einen weiteren Integrationskurs, möglicherweise im Herbst, und einen Lehrgang „Leben in Deutschland“. „Viele unserer Neubürger kennen Föhr überhaupt nicht“, hat die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe erkannt, deshalb will sie einen gemeinsamen Ausflug für Flüchtlinge und Insulaner organisieren, bei dem die Insel und ihre Bewohner vorgestellt werden sollen.