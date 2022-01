Leserbrief zur Impfaktion : „Das Impfen auf Föhr lief ohne große Schwierigkeiten“

Hier haben unsere Leser das Wort. Diesmal zur Impfsituation auf der Insel.

Avatar_shz von den Lesern des Insel-Boten

17. Januar 2022, 11:24 Uhr

Hier haben unsere Leser das Wort. Diesmal zur Impfsituation auf der Insel.

Hier haben die Leser und Leserinnen des Insel-Boten das Wort: Zuschriften sind unter Angabe von Namen und Adresse auch per E-Mail an redaktion.wyk@shz.de möglich. Bitte geben Sie die Seite und den Artikel an, auf den Sie sich beziehen. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Auch interessant: Leserbriefe zu Impfgegnern: Föhrer kritisieren Telegramgruppe „Föhr steht auf“ – „Egoismus ist das Letzte, was wir brauchen“

Lesermeinung zur Impfaktion auf Föhr

Wir und viele Andere möchten uns einfach mal bedanken.

Bei unseren Hausärzten und ihre fleißigen Helfern.

Das Impfen auf Föhr lief ohne große Schwierigkeiten, man bekam einen Termin per Telefon, für das Impfzentrum im Kieler Kinderheim. Für die folgenden Impfungen – 2 mal und boostern – ging man per Termin zu seinem Hausarzt.

Ohne Computerstress, endlosen Telefonschleifen, stundenlanges Anstehen, um dann doch keinen Termin bzw. Impfung zu erhalten.

Dafür ein großes Dankeschön

Marion und Martin Bätjer

Auch interessant: Leserbrief zur Telegram-Gruppe „Föhr steht auf“ – „geimpft oder nicht spielt keine Rolle“