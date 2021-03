Das havarierte Schiff im Wyker Wappen

Warum das Emblem der Stadt einen Dreimaster des 17. Jahrhunderts ohne Segel und mit abgebrochenen Stengen zeigt

von Petra Kölschbach

11. März 2021, 19:14 Uhr

Es gibt so viele Möglichkeiten, sich als Ort ein schönes Wappen zu geben. Und was haben die Wyker? Ein kaputtes Schiff.

Nach Wyk auf Föhr gelangt man zu Fuß, nämlich durch das Watt von Amrum. Oder in den ganz seltenen Fällen, wenn die Nordsee ordentlich zugefroren ist wie im Winter 1947/48, über ausgesuchte und vorher erprobte Wege über das Eis. Die üblichen Reisewege legt man fliegend oder schwimmend zurück, wozu man am besten ein Schiff im „erbärmlichsten Nest“ Dagebüll besteigt, wie der dänische Hans Christian Andersen 1844 schimpfte. Aber Vorsicht, die Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) hat bis vor kurzem noch Schiffe nach einer untergegangenen Insel, nämlich Rungholt, benannt, und die Wyker haben ein havariertes Schiff in ihrem Stadtwappen. Das kann man auf der vom früheren Hafenmeister Manfred Then gearbeiteten Sturmflutsäule am Wyker Hafen sehen – alles keine guten Vorboten für eine Überfahrt. Und dann heißt es übersetzt auch noch unter dem Wappen: „Ungewiß ist, wohin uns das Schicksal führt.“

Gemeint sind die Gefahren der Seefahrt, die in vergangener Zeit ganz außerordentlich wichtig war für Wyk. Die meisten Männer der Insel verdienten ihr Geld auf Walfangschiffen und später auf Handelsfahrten. In den Kirchenbüchern der Insel sind viele Männer verzeichnet, deren Schicksal es war, nie wieder nach Hause zurückzukehren. Man sagt: „Sie blieben auf See“.

Ihre Witwen mussten von nun allein zurecht kommen und gerieten nicht selten in größte Bedrängnis. Dieses Schicksal ereilte auch viele Männer und Frauen von Hallig Hooge, deren Wappen zeigt allerdings einen goldener Anker mit silbernem Tau auf blauem Grund. List auf Sylt zeigt in seinem Wappen einen blauen Wal in blauen Wellen auf silbernem Hintergrund, darunter liegt einKompass auf grünem Grund, dessen Nadel auf den Wal zeigt.

Auch Schiffe zieren Wappen. Der Kreis Nordfriesland hat davon gleich drei in seinem Hoheitszeichen, und Büsum schmückt sich mit einem rot-weißen Leuchtturm und einem blauen Krabbenkutter. Aber das Wyker Wappen zeigt tatsächlich ein havariertes Schiff ohne Segel mit abgebrochenen Stengen (Stangen, Mastverlängerung).

Trotz des Sterns als Zeichen der Hoffnung im Wyker Wappen hatten die Stadtvertreter 1955 Bedenken und wollten Wyk gerne ein positiveres Symbol geben. Man entschied sich für ein seeklares Schiff als Zeichen des Aufbruchs.

Hätte man lieber erst einmal die Bevölkerung gefragt, die nämlich heftig dagegen protestierte. Die im Jahr darauf neu gewählte Wyker Stadtvertretung beließ es deshalb beim alten Wappen.