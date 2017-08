Kult auf Föhr : Das große Kräftemessen am Wyker Hafenbecken

vergrößern 1 von 1 Foto: FTG 1 von 1

Feucht und fröhlich geht es am Sonnabend, 26. August, ab 15 Uhr beim 16. Föhrer Tauziehen zu. In ausgefallenen Verkleidungen messen die Mannschaften wieder ihre Kräfte und versuchen sich mit viel Spaß und zähem Ringen gegenseitig in das Wyker Hafenbecken zu ziehen. Team-Anmeldungen als Frauen- oder Herrenmannschaft sowie als gemischte Gruppe sind noch möglich.

„Das Tauziehen ist nicht nur etwas für gestählte Kraftpakete. Gute Laune und lustige Verkleidung sind bei dieser Traditionsveranstaltung ebenso gefragt“, sagt Andreas Miler, Veranstaltungsleiter der Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG).

„Fünf Männer- und drei Damenteam sind bereits angemeldet“, berichtet Ann-Kathrin Meyerhof von der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Bei den Herren seien beispielsweise wieder die „Hafensänger“ sowie „Die Klempner-Schlümpfe“ mit von der Partie. Bei den Damen gehen „Die flotten Lotten“ auf Mission Titelverteidigung.

Weitere Team-Anmeldungen zum Tauziehen nimmt die WTG per E-Mail unter veranstaltungen@foehr.de oder unter ✆ 04681/3086 entgegen. Eine Mannschaft besteht aus zehn Personen, die alle mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Teilnehmen können Frauen- und Herrenteams sowie gemischte Mannschaften. Letztere starten in der Kategorie „Herren“.

Teilnehmer und Zuschauer können sich am Wettkampftag ab 13 Uhr rund um den Binnenhafen auf das spaßige Duell einstimmen. Der Startschuss zum Tauziehen fällt um 15 Uhr. Nach der Siegerehrung startet eine Party mit DJ Moritz. Bis 22 Uhr können dann Teilnehmer und Zuschauer gemeinsam am Hafen feiern.





von ib

erstellt am 16.Aug.2017 | 18:51 Uhr