Kommunalwahl 2018 : Das Dorf soll schöner werden

Midlumer Kandidaten setzen sich für das Ortsbild ihrer Gemeinde ein.

von Petra Kölschbach

01. Mai 2018, 16:00 Uhr

„Ein ganz großer Batzen ist das Quartierskonzept, das wir mit angestoßen haben, das wird sehr interessant“, sagt Ricklef Hinrichsen, Nummer eins auf der Liste der Midlumer Wahlgemeinschaft (MWG). Außerdem hätte die Gemeinde gerne einen Fahrradweg ins Neubaugebiet. Dort sei gerade mit dem Bau des letzten Hauses begonnen worden.

„Ansonsten ist nicht viel geplant“, sagt Hinrichsen. Lediglich Straßensanierungsarbeiten stünden auch in der kommenden Wahlperiode immer wieder an. „Eine neue Bushaltestelle und einen neuen Schaukasten haben wir gerade bekommen“, betont er, dass auch die Verschönerung des Ortsbildes der Gemeindevertretung immer wieder ein Anliegen sei. „Doch so viel Geld ist nicht da, dass man viel machen kann“, erklärt Ricklef Hinrichsen.

Neben den Kandidaten der Midlumer Wahlgemeinschaft tritt Sascha Jessen am 6. Mai als Einzelbewerber um einen Sitz in der Midlumer Gemeindevertretung an. „Ich kandidiere, weil ich mich mehr einbringen und mehr für die Gemeinde tun will“, sagt der junge Midlumer.

Er wolle zunächst mal die Themen, die in Midlum relevant sind, auf sich zukommen lassen, kündigt er an. Besonders am Herzen liege ihm aber, dass das Dorf weiter verschönert wird. Und er will in eine modernere Straßenbeleuchtung investieren.

Sie treten an: Unmittelbare Wahlvorschläge: Wögen Volkerts, Simon Feddersen, Jose Ketels, Dr. Gerd Wenner und Manfred

Hemsen (Midlumer Wahlgemeinschaft), sowie Sascha Jessen (Einzelbewerber).

Auf der Liste der Midlumer Wahlgemeinschaft (MWG ) kandidieren am kommenden Sonntag außerdem Ricklef Hinrichsen, Hellen Früchtnicht, Uwe Jensen, Frauke Vollert und Jan Petersen.