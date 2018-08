Amrum : Dankeschön-Party für die Einsatzkräfte

Vier Monate nach dem Feuer: Im Hotel Friedrichs kann es bald wieder losgehen.

von shz.de

08. August 2018, 18:00 Uhr

Der Brand im Hotel-Restaurant Friedrichs, der einen Totalschaden der Hotelküche zur Folge hatte und die vor der Tür stehende Saison jäh beendete, ist bereits vier Monate her. Am 16. April wurden in den frühen Morgenstunden alle Feuerwehren der Insel alarmiert. Dank des schnellen Eintreffens konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden (wir berichteten).

Nachdem der erste Schock verdaut war, wurden schon bald die Ärmel hochgekrempelt. Eine Menge Arbeit lag vor Hinrich Friedrichs, seiner Familie und dem gesamten Team, denn alles musste raus und alles musste neu. Nun sind die Arbeiten auf der Zielgeraden. Als Zeichen des großen Dankes lud Familie Friedrichs nun alle freiwilligen Feuerwehren der Insel, den Rettungsdienst, die Polizei sowie die Handwerker, Freunde und Helfer zu einer Dankeschön-Party ein. „Wir freuen uns so sehr, bald wieder am Start zu sein, und möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in dieser Zeit unterstützt haben. Danke für die schnelle Hilfe aller Einsatzkräfte, an die Handwerker für ihre tolle Arbeit und an alle Freunde und Helfer“, so Hinrich Friedrichs zufrieden. Noch sind einige Arbeiten zu erledigen, doch dann soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Auch die Mitarbeiter der Familie Friedrichs freuen sich, dass sie bald wieder loslegen können.