Danke für Ihren Einsatz!

von Peter Schulze

13. April 2020, 12:25 Uhr

Föhr/Amrum | Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind überall zu spüren: Das öffentliche Leben steht praktisch still. Trotzdem sind immer noch viele Menschen im Einsatz, um andere zu versorgen. Unsere Zeitung nimmt dies zum Anlass, Menschen von Föhr und Amrum, die sich trotz einer möglichen Ansteckungsgefahr täglich mit ihren Mitmenschen in Kontakt begeben, in den kommenden Tagen beispielhaft auch für ihre Kolleginnen und Kollegen in der Branche in den Mittelpunkt zu rücken. Andreas Boshamer (rechts) etwa arbeitet als Zusteller und sorgt dafür, dass unsere Leserinnen und Leserinnen regelmäßig mit ihrer Tageszeitung beliefert werden.

Film ab heißt es bei Gunnar Hesse auf Amrum. Unter #FuckCorona kocht der Küchenchef vom „Seeblick“ jetzt regelmäßig vor laufender Kamera und gibt Koch-Kurse auf YouTube.

Er holt sich dabei so viel regionale Zutaten, wie er kriegen kann – vom Fischer und vom Hofladen der Bauern. Vorher hatte der Hotelchef schon den Außerhaus-Verkauf forciert. Sushi-Tage sind in Planung. 48 Mitarbeiter ziehen mit.