Föhr : Damit Rosen üppig blühen

Im Wyker Friesenmuseum gibt es einen Rosen-Schnittkurs. Geleitet wird er von Gärtnermeister Thorsten König.

von ib

11. April 2018, 10:10 Uhr

Der Gärtnermeister Thorsten König lebt in Herdecke, liebt die Insel Föhr, hat eine Föhr-Rose gezüchtet und pflegt seit Jahren den Rosengarten des Friesenmuseums. Dort veranstaltet er auch in diesem Frühjahr wieder einen Schnittkurs für Rosenliebhaber. Am kommenden Dienstag, 17. April, erfährt man ab 11 Uhr im Museumsgarten alles über Schnitt und Pflege der edlen Blumen.