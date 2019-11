Im Nieblumer Friesendom : Damit die Sonne wieder strahlt

Verjüngungskur nach 500 Jahren: Die Wandgemälde in der Sakristei werden aufgefrischt.

12. November 2019, 14:11 Uhr

Nach 500 Jahren dürfen Malereien verblasst sein und wieder aufgefrischt werden. Genau dies geschieht zur Zeit in der Sakristei der Nieblumer St.-Johannis-Kirche, wo die Lübecker Restauratorin Anna Klüm damit beschäftigt ist, die Wandgemälde zu sichern und zu restaurieren. Deren Alter ist übrigens nicht bloß geschätzt. „Die Umrisse der Ornamente wurden beim Bau der Sakristei in den feuchten Putz geritzt und danach ausgemalt“, berichtet Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch, die dank der alten Kirchenbücher den Zeitpunkt dieses spätgotischen Anbaus an den alten Friesendom ziemlich genau bestimmen kann.

Mit dem Zirkel konstruiert

Auch die Restauratorin ist beeindruckt von diesen Ornamenten, die, wie sie berichtet, mit dem Zirkel konstruiert worden sind. Diese Art der Ausschmückung des Gewölbes und die bräunliche und bläuliche Farbgebung sind nicht einzigartig. „Wenn man vergleichbaren Darstellungen in anderen Kirchen begegnet, kann man davon ausgehen, dass sie etwa gleich alt sind“, meint Anna Klüm. Zur Aufgabe der Restauratorin gehörte es zunächst, die Darstellungen zu sichern und dabei vor allem die Risse im Mauerwerk zu schließen. Mit wasserlöslicher Kalkfarbe, die nach alter Rezeptur hergestellt wurde, geht es auch darum, Vorhandenes zu retuschieren und Fehlstellen zu rekonstruieren. Auf dem in der Sakristei aufgebauten Gerüst stehend, ist es die Aufgabe der Restauratorin, die Ornamente auszubessern. „Es geht darum, in den Gemälden das Ursprüngliche zu erhalten und sichtbar zu machen.“ Dies erklärt Anna Klüm, die mit ruhiger Hand ihren Pinsel zur Nachzeichnung einsetzt. „Diese Arbeit macht wirklich viel Spaß“, betont die Lübeckerin.

Restaurierung kostet 22.000 Euro

Die Restaurierung der Wandmalereien in der Sakristei wird, wie Pastorin Hoffmann-Busch berichtet, rund 22.000 Euro kosten, die von der Kirchengemeinde und dem Förderverein des Friesendomes aufgebracht werden. Zwar steht dieser Teil der St.-Johannis-Kirche nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, er soll jedoch in Zukunft im Rahmen der Kirchenführungen mit Nickels Olufs besichtigt werden können.

Arbeiten an der Kirche gehen weiter

Anna Klüm ist nicht die erste Vertreterin der auf Restaurierung spezialisierten Firma von Britta Butt. Bereits vor etlichen Jahren waren aus Lübeck zwei Fachfrauen nach Nieblum gekommen, um den Altar des Friesendomes aufzuarbeiten. Das Projekt in der Sakristei wird nicht das letzte bei der Sanierung der Kirche sein. Pastorin Hoffmann-Busch hofft, im kommenden Jahr die beiden Südfenster erneuern zu können und der Zustand des Putzes an der Wand macht deutlich, dass die Feuchtigkeit noch lange nicht aus dem Mauerwerk verschwunden ist.