Amrum : Damit die Feuer mächtig lodern

Die Jugendfeuerwehr hat in den Dörfern wieder Biikematerial gesammelt. Der Lohn war eine großzügige Spende.

von shz.de

19. Februar 2019, 16:43 Uhr

Die Jugendfeuerwehr der Insel Amrum hat sich am vergangenen Wochenende wieder aufgemacht, um auch in diesem Jahr in den Inseldörfern Buschwerk und ausgediente Tannenbäume einzusammeln. Diese Aktion hat schon eine lange Tradition und wurde vor vielen Jahren unter dem Motto „Jung hilft Alt“ ins Leben gerufen. Der Abhol-Service ist generell kostenlos, allerdings werden Spenden für die Aufbesserung der Kameradschaftskasse gerne entgegengenommen.

„Wir hatten in jedem Dorf die Unterstützung von Trecker-Gespannen, mit denen wir die Straßen abgefahren sind, um die bereitgestellten Materialien abzuholen“, berichtet Amrums Jugendfeuerwehrwart Wolfgang Stöck. Er zeigte sich mit dem Verlauf der diesjährigen Aktion sehr zufrieden und dankte den erwachsenen Helfern.

Wie rührend solch ein Miteinander und Füreinander sein kann, bewies ein älterer Norddorfer. Er hatte sich so sehr über den hervorragenden Service der Jugend gefreut, dass er Wolfgang Stöck eine überaus großzügige Summe in die Hand drückte. Solch ein Moment sei schon sehr ergreifend, berichtete Stöck und versäumte es nicht sich für diese Unterstützung der Jugendfeuerwehr besonders herzlich zu bedanken.

Der Hinweis, dass die Kinder und Jugendlichen nicht in der Lage sein werden, Baumstämme und Buschmassen abzufahren, die baggerähnliche Kräfte voraussetzten, haben Wirkung gezeigt.

Die erzielte Summe, die nicht zuletzt durch die hohe Einzelspende gepuscht wurde, wird die Kameradschaftskasse des Amrumer Feuerwehr-Nachwuchses füllen. So kann die Zeit während der feuerwehrtechnischen Ausbildung und auch die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Jugendfeuerwehraktivitäten noch attraktiver gestaltet werden.