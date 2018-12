Föhr : Damit der Kopf wieder klar wird: Ein Bad im Meer

Das Anbaden am Neujahrstag hat in Wyk Tradition. In diesem Jahr wird damit das Festjahr zum 200. Seebadjubiläum eingeleitet.

von ib

30. Dezember 2018, 17:06 Uhr

Traditionell sorgt das Neujahrsschwimmen am 1. Januar nach durchfeierter Silvesternacht wieder für einen klaren Kopf. Und 2019 dürfte das Anbaden am ersten Tag des Jahres auch für nicht ganz so hartgesottene zum Vergnügen werden, ist die Nordsee doch immer noch rund sechs Grad warm – und damit sogar etwas wärmer, als die Luft. Um 10.30 Uhr startet das Spektakel vor dem Aquaföhr, wo es bereits ab 9.30 Uhr Musik und Punsch gibt. Dieses Mal soll das Neujahrsschwimmen ganz im Zeichen des 200. Seebadjubiläums stehen und das Festjahr eröffnen. Dazu liegen für die Teilnehmer 100 Verkleidungen bereit: für Frauen rot-weiß gestreifte, hüftlange Badekleider und für Männer blau-weiß gestreifte Badeanzüge mit kurzen Beinen und Ärmeln. Ab 9.30 Uhr kann man sich im Aquaföhr zum Neujahrsschwimmen anmelden und die Verkleidungen gegen eine Spende erhalten.