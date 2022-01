Freiwillige Feuerwehr Wyk : Corona lässt die Personaldecke der Brandbekämpfer schrumpfen

Wyks Wehrführer Jörg Carstensen schaut auf ein einsatzmäßig normales Jahr zurück, Sorgen bereiten ihm Corona und die Personaldecke.

Avatar_shz von Bastian Fröhlig

09. Januar 2022, 10:31 Uhr

Wyks Wehrführer Jörg Carstensen schaut auf ein einsatzmäßig normales Jahr zurück, Sorgen bereiten ihm Corona und die Personaldecke.

Mit 86 Einsätzen war das Jahr 2021 für die Freiwillige Feuerwehr Wyk normal – im Vorjahr waren es 84 Einsätze, 2019 insgesamt 99. „Der Großteil waren technische Hilfeleistungen. Wie ich immer sage: Von der Katze über Türöffnen bis Verkehrsunfall“, sagt Jörg Carstensen, seit gut einem Monat Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wyk und stellvertretender Amtswehrführer. Normal war das Jahr aber bei Weitem nicht.

Weiterlesen: Führungswechsel bei der Feuerwehr: Kai Sönnichsen gibt an Jörg Carstensen ab

Archivfoto: Schulze

„Corona bremst uns in allen Situationen aus – selbst in Übungsdiensten und bei Lehrgängen“, erläutert Carstensen. „Für die Feuerwehr selbst waren es zwei schwere Jahre.“ Zum Jahresbeginn wurde der Übungsdienst für die Wyker Wehr wieder eingestellt. Auf unbestimmte Zeit. „Wir gehen da auf Nummer sicher“, betont der Wehrführer. „Durch die Insellage sind wir mit der Impfung gut versorgt worden. Auch das Boostern hat gut geklappt, da aber keiner weiß, wie gut die Booster-Impfung ist, vermeiden wir Zusammenkünfte.“

Weiterlesen: Urlauberin Wiebke Altes kämpft sich zurück in Leben - und appelliert an Radfahrer

Für die Feuerwehr selbst waren es zwei schwere Jahre. Jörg Carstensen, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wyk auf Föhr

Dienstabende finden nicht statt, bei Einsätzen werden nur noch die Fensterplätze besetzt, also fahren pro Fahrzeug nur sechs statt neun Kameraden. FFP2-Masken sind Pflicht. „Es muss sich aber niemand Sorgen um die Sicherheit machen. Wir rücken im Notfall mit mehreren Fahrzeugen aus“, betont Carstensen. Geräte und Fahrzeuge werden regelmäßig geprüft und gewartet. „Damit die Geräte einsatzbereit sind, wenn wir sie brauchen“, sagt Carstensen.

Wenn wir nicht mehr zusammenkommen, ist es für einige ein Sprungbrett, etwas anderes zu machen. Jörg Carstensen, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wyk auf Föhr

Sorgen bereitet dem neuen Wehrführer die Personalsituation. „Es passiert sogar, dass Leute die Feuerwehr verlassen. Wenn wir nicht mehr zusammenkommen, ist es für einige ein Sprungbrett, etwas anderes zu machen“, weiß Carstensen aus den vergangenen Monaten. Anfang 2020 verkündete der bisherige Wehrführer Kai Sönnichsen noch 89 aktive Feuerwehrleute. Carstensen kommt auf 77 Kameraden in der Einsatzabteilung. Wirklich aktiv seien davon 55. „Ich habe mich auch schon mit einem Brief an die Gemeindevertretung gewendet“, erläutert Carstensen.

Weiterlesen: Wyks Wehrführer Kai Sönnichsen zieht Bilanz für das Corona-Jahr

Wir sind alle in einem gewissen Alter. Wenn zu viele Leute gehen, wird es schwierig. Jörg Carstensen, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wyk auf Föhr

Mittelfristig sei die Personaldecke zu dünn. „Wir sind alle in einem gewissen Alter. Wenn zu viele Leute gehen, wird es schwierig“, sagt Carstensen. Er hat ein altes Banner der Werbeaktion „Wir brauchen dich“ ausgemottet. Dies hängt nun an der Wache. „Wir müssen Leute aktiv und persönlich ansprechen, zum Probedienst einladen. Das bringt am meisten“, erläutert Carstensen. Da bremse Corona allerdings. „Es wird immer schwerer, Leute zu motivieren, etwas ehrenamtlich zu machen“, ist der Wehrführer überzeugt. Dabei gebe es gute Argumente für die Blauröcke.

Weiterlesen: Rettungskräfte suchen vor der Wyker Küste nach einer im Wasser treibenden Person

Die Feuerwehr ist auch technisch spannend – vom Rettungsgerät bis zur Drehleiter haben wir alles. Jörg Carstensen, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wyk auf Föhr

„Die Feuerwehr ist auch technisch spannend – vom Rettungsgerät bis zur Drehleiter haben wir alles“, wirbt Carstensen um Technikfans. Die Ausstattung sei sehr gut. Der erste Spatenstich für den Anbau an die Wyker Feuerwehr erfolgt. Links vom jetzigen Gebäude entsteht der Anbau mit zwei weiteren Garagenplätzen – mit mehr Platz für sich möglicherweise verändernde Einsatzfahrzeuge. Allerdings wird ein Garagenplatz direkt wegfallen.

Weiterlesen: Erster Spatenstich für An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Wyk

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk

„Wir werden die Schwarz-Weiß-Trennung intensivieren“, sagt Carstensen. Bedeutet: Nach dem Einsatz ziehen sich die Feuerwehrleute in anderen Räumen um als vor dem Einsatz und durchlaufen die Duschen, um ihre private Kleidung nicht mit Rußpartikeln und Schadstoffen zu kontaminieren. Zudem werden die Umkleiden für Frauen und Männer getrennt. Rund 1,1 Millionen Euro soll der Anbau kosten. Im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzepts wird der An- und Umbau mit 750.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein gefördert, die Stadt Wyk leistet einen Eigenanteil von etwas über 300.000 Euro.

Weiterlesen: Zum Heiligabend-Gottesdienst gingen die Sirenen los: Pferdeschuppen brennt in Wrixum

Archivfoto: Gesche Roeloffs

Positiv sieht Carstensen die Situation beim Nachwuchs. Die Jugendfeuerwehr ist mit 24 Mitgliedern stabil geblieben – trotz Corona. „Da ist die Gefahr noch viel, viel größer gewesen, Mitglieder zu verlieren“, ist der Wehrführer überzeugt. Das konnte man verhindern. „Wir freuen uns aber über jeden von der Jugendfeuerwehr bis Personen, die über 18 Jahre alt sind. Sie können sich gern melden und mitmachen“, betont Carstensen.

Es muss sich niemand Sorgen um seine Sicherheit machen. Jörg Carstensen, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wyk auf Föhr

Carstensen hat einige Aufgaben vor der Brust. Der Start hätte ohne Corona einfacher sein können. Der Wehrführer nimmt es gelassen: „Der Vorteil ist, dass man es durchlebt hat im Jahr 2020. Da hat man sich schon darauf vorbereitet, was kommt.“ Schwer sei ihm die Absagte des Feuerwehrballs gefallen. „Das war eine meiner ersten Amtshandlungen zusammen mit Bürgermeister Uli Hess. Die Verabschiedung unseres bisherigen Wehrführers sollte das Highlight sein“, sagt Carstensen und ergänzt: „Es gibt aber Schlimmeres.“ Die Sicherheit gehe vor : „Hier ist persönlich alles eingestellt. Man hat natürlich Angst, dass man die Feuerwehr lahmlegt.“ Das will er vermeiden, damit er weiterhin sagen kann: „Es muss sich niemand Sorgen um seine Sicherheit machen.“