Süderende : Chormusik in der Kirche

18.Sep.2017

Alle zwei Jahre ein Konzert in der St. Laurentii-Kirche in Süderende zu geben – das ist für das Chor-Ensemble „Lieth-Kontrast“ aus Bad Bramstedt mittlerweile ein fester Termin im Kalender, auf den sich die 18 Sängerinnen und Sänger immer ganz besonders freuen.

In diesem Jahr findet das A-cappella-Konzert am kommenden Sonnabend, 23. September, um 20 Uhr statt. Das diesjährige Motto lautet „Zeitlose Liebe“. Dabei präsentiert sich der Chor den Zuhörern mit einem ganz neuen Programm – und mit einem ganz jungen Chorleiter. Nach dem Tod des Gründers Norbert Dummeyer im vergangenen Jahr, der den Chor 35 Jahre lang musikalisch geprägt und geleitet hat, hat der erst 21-jährige Kay Philipp Fuhrmann die Leitung übernommen. Er studiert evangelische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Das anspruchsvolle Programm mit sakraler und weltlicher Chormusik reicht von Madrigalen aus dem 16. Jahrhundert bis zu modernen Popstücken. Weitere Informationen zum Bad Bramstedter Chor-Ensemble gibt es im Internet unter www.lieth-kontrast.de.