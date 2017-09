Trio Hafennacht : Chansons mit Seegang

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Heinsen 1 von 1

von ib

erstellt am 16.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Chansons mit Seegang im Rahmen einer romantischen Abendfahrt an Bord der MS „Hauke Haien“ verspricht das Trio „Hafennacht“ am morgigen Sonntag, 17. September, um 20 Uhr. Auf den Planken stehen Uschi Wittich (Gesang) sowie Erk Braren (Gitarre) und Heiko Quistorf (Akkordeon). Los geht es an der Alten Mole in Wyk, bei schlechtem Wetter bleibt das Schiff im Hafen. Karten sind im Vorverkauf bei allen Föhrer Tourist-Informationen und unter www.foehr.de erhältlich.