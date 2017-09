FSV Wyk : Chancen bleiben ungenutzt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die erste Herrenmannschaft des FSV Wyk ist zwar auch nach dem dritten Saisonspiel ohne Gegentor. Ihre bis dahin weiße Weste auf dem Punktekonto der Tabelle der Fußball-Kreisklasse A bekam allerdings durch das torlose Unentschieden im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der SG Langenhorn/Enge den ersten Fleck. Und das doch einigermaßen überraschend.

Die Gäste erwiesen sich auf dem Helu-Platz von Beginn an als ein höchst unbequemer und kampfstarker Gegner, der das hohe Tempo der Gastgeber mühelos mitging. Trotzdem hätten die Föhrer zur Halbzeitpause durchaus führen können. Immerhin drei Riesenchancen hatte es gegeben, die allesamt leichtfertig vergeben worden waren, wobei jeweils freistehend der Ball ganz knapp am gegnerischen Tor vorbei gesetzt wurde.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie dann etwas, wobei der Gegner sogar zeitweise ein leichtes Übergewicht bekam. Höhepunkte in den Strafräumen waren auf beiden Seiten allerdings zunächst Mangelware.

Richtig spannend wurde es erst wieder in der letzten Viertelstunde, woran der Schiedsrichter maßgeblichen Anteil hatte: Nachdem dieser schon vorher mit zweifelhaften Entscheidungen aufgefallen war, zeigte er Teetje Zierke nach einem harmlosen Schubser, zum Entsetzen aller und völlig unverständlich, die Rote Karte, sodass die heimische Mannschaft die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste.

Trotz des Handicaps drehten die Wyker dann nochmals auf und kamen sogar noch zu zwei Riesenchancen, die aber unglücklich durch Sezent Nedzhib und Melf Sönnichsen ausgelassen wurden. Ersterer traf nur das Außennetz, während der Schuss von Melf Sönnichsen in der letzten Spielminute ganz knapp das Ziel verfehlte.

Der FSV spielte mit Jörn Majchczack; Morten Mollenhauer, Hanno Helmcke, Ole Jensen, Steve Kurowski, Christian Baumann, Teetje Zierke, Tarek Bender, Melf Sönnichsen, Sezent Nedzhib und Kennth Jordt. Eingewechselt wurden im Laufe der Partie Simon Christiansen, Riklef Christiansen und Jacob Riewerts.

Noch schlechter erging es der zweiten Mannschaft, die in Enge auch in ihrem dritten Saisonspiel in der Kreisklasse B gegen die Drittvertretung der SG Langenhorn/Enge ohne Punktgewinn blieb und nun, gemeinsam mit dem FC Unitet Sylt, Träger der Roten Laterne ist.

Die Schützlinge von Spielertrainer Marvin Niederau verloren die Begegnung klar mit 1:4, nachdem sie zur Halbzeitpause bereits mit 0:3 zurückgelegen hatten.

Nach dem Seitenwechsel kassierten die Inselkicker dann noch das 0:4 (64.), bevor Mats Diedrichsen unmittelbar vor dem Abpfiff wenigsten noch der Ehrentreffer gelang.

Der FSV II spielte mit Finn Nissen; Frerk Jensen, Tjorben Roeloffs, Malte Lorenzen, Nils Asmussen, Christian Jacobs, Mats Diedrichsen, Marvin Niederau, Hauke Jensen, Sören Nissen und Lars Nissen. Eingewechselt wurden Früdd Nickelsen, Tjorben Peters und Mathias Will.



von hrh

erstellt am 05.Sep.2017 | 19:30 Uhr