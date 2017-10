Stammgäste auf Amrum : Cap Trouble – Die Band ohne CD

vergrößern 1 von 1 Foto: sje 1 von 1

von sje

erstellt am 19.Okt.2017 | 06:30 Uhr

Keine CD veröffentlicht zu haben, ist das Markenzeichen der Band „Cap Trouble“. Um den kernigen Shuffle und Rock genießen zu können, muss man einfach live bei den Konzerten dabei sein, sind die Mitglieder überzeugt. Für „zu Hause“ zum Mitnehmen gibt es nichts.

Durch Mundpropaganda und jahrelange Auftritte sind sie im deutschen Norden von Flensburg bis zur Schlei bekannt und unterwegs. In der „Blauen Maus“ waren sie bereits zum siebten Mal. „Hierher kommen wir immer sehr gerne, Amrum ist schon etwas sehr Besonderes“, sagte Eckhart Feldmann, Sänger und Gitarrst der Band.

Zu dritt stehen sie auf der Bühne. „Mit kleiner Besetzung, sonst sind wir auch mal mit vier oder fünf Bandkollegen unterwegs“, erklärt Feldmann. Mit von der Partie ist Rudolf Fromeyer an der Bassgitarre und am Schlagzeug sitzt Henry, der Sohn von Eckhart Feldmann, und zeigt dem Publikum sein Können.

Henry ist 21 Jahre alt und liebt die Musik ebenso wie sein Vater. Zur Zeit studiert er Musik in Hamburg, beherrscht perfekt Schlagzeug und Klavier, und wird in absehbarer Zukunft seinen Bachelor in diesem Bereich machen können. „Der macht uns manchmal schon ganz schön was vor“, sagt Vater Ecki sichtlich voller Stolz.

Mit Songs von Stevie Vaughan („Couldn’t stand the weather“), Joe Bonamossa („I know where I belong“), Howlin Wolf („Give me back my wig“) oder Jeff Healey („See the fight“) stellte das Trio an zwei Abenden Können und Liebe zur Musik unter Beweis. Das Ganze gepaart mit Witz, Charme und Showeinlagen, die die Auftritte zu etwas Besonderem machten und die Tanzbeine des Publikums herausforderten.

Auch für das kommende Jahr sind wieder viele Auftritte in Stammlokalen, Pubs und bei verschiedenen Events geplant. Und auf einen Termin freut sich „Cap Trouble“ ganz besonders. „Wir sind gebucht worden für das große Event ‚Werner – Das Rennen 2018‘ in Hartenholm. Eine Riesenveranstaltung, auf der unter anderem auch die Bands ‚BAP‘ und ‚Torfrock‘ spielen werden und Doro Pesch singt“, berichtet Feldmann.