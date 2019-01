Föhrer Volkshochschule : Buntes Programm am Wochenende

Drei Veranstaltungen im Wyker Reederei-Gebäude.

von Insel-Bote

30. Januar 2019, 18:19 Uhr

Wyk | Die Föhrer Volkshochschule hält auch an diesem Wochenende einige Angebote für die Insulaner bereit. Kreativ geht es bereits am heutigen Freitag, 1. Februar, in der „experimentellen Literaturwerkstatt“ zu. Ab 16 Uhr werden im Reederei-Gebäude Gedanken nicht mit herkömmlichen Schreibutensilien wie Feder, Bleistift oder am Notebook in Wörter gefasst. Vielmehr wird mit Schere und Klebestift geschrieben und gedichtet. Aus alten Zeitungen oder Zeitschriften werden Wörter ausgeschnitten, die entweder gefallen oder missfallen, ins Auge stechen, verwundern oder zum Schmunzeln bringen. So entstehen spontane, manchmal auch keinen Sinn ergebende Texte. Schere und Klebstift sollten, alte Zeitungen können mitgebracht werden.

Gleich zwei Veranstaltungen folgen am Sonnabend (2.) im Reederei-Gebäude. In der Reihe „Föhr erzählt“ berichtet Christian Roeloffs ab 16 Uhr zum zweiten Mal über seine Reiseabenteuer. Unter dem Titel „Südpol oder Nordpol“ vergleicht er seine beiden Touren zu den Polen der Erde.

Ebenfalls ab 16 Uhr richtet sich im Yoga-Raum des Reederei-Gebäudes ein „Inanna-Workshop“ an Frauen in besonderen Lebenssituationen.

Inanna wurde vor zirka 4500 Jahren als Himmelsgöttin in Sumer, dem Gebiet des heutigen Iraks, verehrt. Ihre in poetischen Worten erhaltene Geschichte gilt als einer der ältesten vollständig überlieferten Heldinnenmythen. Beschrieben wird der gesamte Lebensweg einer Frau und Göttin, von der Jugend bis ins Alter.

Der Workshop legt den Schwerpunkt auf dem mittleren Teil des Mythos, die Entwicklungsthemen der reifen Frau. Anmeldungen noch heute, Donnerstag, bei der Dozentin Claudia Fuchs unter Telefon 04683/963187.