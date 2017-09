Föhrer BUND lädt ein: : Bunter Nachmittag der Vielfalt

vergrößern 1 von 1 Foto: ottmann 1 von 1

Im Rahmen eines Nachmittags mit dem Titel „Bunte Vielfalt Föhr“ präsentiert sich am kommenden Freitag, 8. September, die Inselgruppe Föhr-Amrum des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) mit ihren Einsatzbereichen. Bei Kaffee und Kuchen sollen laufende Projekte und neue Ideen vorgestellt werden.

So präsentiert beispielsweise Renate Sieck die Geschichte des Sperrgutbasars, den sie seit 1992 organisiert, eine Fotowand wird Einblicke in die Anfänge des BUND auf der Insel gewähren und das Thema Müllvermeidung wird angesprochen und Alternativen werden vorgestellt.

Ideen und Ansätze zur Verbesserung der biologischen Vielfalt beziehungsweise zu deren Erhalt sind auch auf Föhr wichtige Themen. Dazu gehören beispielsweise das Anlegen von Streuobstwiesen in allen Gemeinden und das Schaffen von „Blühstreifen“ oder das Herstellen und Aufhängen von Nistkästen für Vögel und Fledermäuse. Das und vieles mehr würden die Aktiven der Inselgruppe gern mit weiteren Akteuren umsetzen. Zudem möchte der BUND über die ökologischen Aspekte der geplanten Deichverstärkung zwischen Utersum und Dunsum informieren.

Für alle Interessierten wird es ab 15 Uhr eine Exkursion mit einem Sammelbus zu verschiedenen Stationen auf Föhr geben. Bei einer Fahrt durch die Marschen wird das Projekt Wiesenvogelschutz vorgestellt und Hark Steinert wird unterwegs über das Spätland zwischen Utersum und Dunsum referieren, wo die Deichverstärkung geplant wird. Ferner wird er über die landschaftlichen Besonderheiten Föhrs und hier speziell des Schutzgebietes Godelniederung in Witsum referieren. Bei guten Wetter lädt ein kleiner Spaziergang zum Erkunden der Flora und Fauna ein, und in Hedehusum wird die letzte Station der Exkursion am dortigen Kliff sein.

Anmeldungen zur Exkursion sind unter Telefon 04681/7461720 oder info@bund-foehr.de möglich.

von ib

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:30 Uhr