Kommunalwahl auf föhr : Braucht Wyk weitere Hotels?

Der Wyker Spitzenkandidat der Linken, Manfred Thomas, spricht über die Ziele seiner Partei.

von Petra Kölschbach

28. April 2018, 17:30 Uhr

Am 6. Mai entscheiden die Wyker Bürger über die Zusammensetzung der neuen Stadtvertretung. Neben CDU, SPD, Kommunaler Gemeinschaft und Grünen treten bei dieser Kommunalwahl auch die Linken an. Im Vorfeld der Wahl haben wir den Fraktionssprechern der schon jetzt im Stadtparlament vertretenen Parteien und dem Spitzenkandidaten der Linkspartei einige Fragen gestellt. Lesen Sie heute das Interview mit Manfred Thomas (die Linke).

Sie sind Mitglied des Kreistags und kandidieren dafür am 6. Mai erneut in einem Sylter Wahlkreis. Was hat Sie bewogen, bei der Kommunalwahl 2018 außerdem für die Linke in Wyk anzutreten?

Ich wohne seit 2005 in Wyk auf Föhr. Seit dieser Zeit habe ich die Politik dieser Stadtvertretung verfolgt. Vieles, was in der Stadtvertretung und in den Ausschüssen beschlossen wurde, hat mir nicht gefallen. Deshalb kandidiere ich für die Stadtvertretung, um eine andere Politik und vielleicht auch andere Mehrheiten zu erreichen.

Hafenumfeld, Innenstadtsanierung, Neubau der Mittelbrücke, Ansiedlung weiterer Hotels – welches Projekt hat für Sie persönlich in den kommenden fünf Jahren Priorität?

Priorität hat das Hafenumfeld, die Innenstadtsanierung, Sanierung der Fußwege und die Straßenbeleuchtung. Dem Neubau der Mittelbrücke stimme ich nur dann zu, wenn Vorgaben des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer dieses zulassen. Die Mittelbrücke darf nur so erneuert werden, dass sie in das Stadtbild an der Promenade passt und sich einfügt. Die größte Herausforderung dürfte die Ansiedlung weiterer Hotels sein. Hier sollte abgewartet werden, wie die Auslastung des Hotels Gmelinstraße in den nächsten Jahren ist. Deshalb stelle ich mir die Frage, ergibt sich aus diesem Projekt tatsächlich, dass mehr Hotels notwendig sind, oder bleibt Föhr eine „Familieninsel“, was den Ferienwohnungs-Bedarf mit sich bringt? Kommen in den nächsten Jahren genug Gäste, dass weitere Hotelneubauten notwendig sind? Zum jetzigen Zeitpunkt lehne ich die weitere Ansiedlung von neuen Hotels kategorisch ab, solange meine Bedenken nicht ausgeräumt sind.

Und welches Projekt bedeutet für die Stadt die größte Herausforderung?

Die größte Herausforderung wird die Veränderung des Hafenumfeldes und die Sanierung der Innenstadt sein. Bei der Planung des Hafenumfeldes sollte geprüft werden, Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten für Jugendliche zu schaffen. Hier sollte nicht danach geschaut werden, wie andere Städte dies bewältigt haben. Hier sollte Eigenkreativität gefragt sein. Weniger ist mehr. Auch ist es eine Herausforderung, die Fußwege zu sanieren und Straßenbeleuchtung ausreichend zu installieren. Die sind nicht ausreichend.

Infrastruktur schaffen ist das eine, Infrastruktur erhalten das andere. Ob Krankenkassenfilialen, Behördensprechtage auf der Insel, oder zuletzt die Geburtshilfeabteilung im Krankenhaus – viele Einrichtungen in Wyk wurden in den letzten Jahren geschlossen. Kann die Kommunalpolitik einem weiteren Ausbluten entgegenwirken?

Ja, wenn alle Parteien auf den Inseln sich einig sind, dass das nicht hinnehmbar ist. Krankenkassenfilialen und Behördensprechtage gehören zur Daseinsvorsorge. Es geht nicht an, das Krankenkassen von unseren Beiträgen immer mehr Paläste bauen, und Filialen aus Kostengründen geschlossen werden. Das passt nicht zusammen. Hier ist der Kreis, die Landes- und die Bundespolitik gefordert. Allein werden wir das nicht lösen können. Zur Schließung der Geburtsstation im Klinikum Föhr/Amrum sind die Linken im Kreistag die einzigen gewesen, die sich vehement gegen die Schließung der Geburtsstation gewehrt und gestimmt haben. Alle anderen Parteien haben dafür gestimmt.

Und wie sieht es mit der Schaffung von Wohnraum für Insulaner aus? Hat Wyk da mit den Baugebieten am Kortdeelsweg seine Schuldigkeit getan, oder sehen sie weiteren Handlungsbedarf?

Ja, ich sehe weiteren Handlungsbedarf. Selbstverständlich benötigen wir weiteren Wohnraum für Insulaner, sowie weitere Sozialwohnungen, die erschwinglich sind. Auch müssen wir an Alleinerziehende denken, die nur den Mindestlohn erhalten, und sich deshalb teure Wohnungen nicht leisten können. Auch brauchen wir mehr behindertengerechten und behindertenfreundlichen Wohnraum, der bezahlbar ist. Gegenüber diesen Menschen haben wir als Politiker eine Sorgfaltspflicht.

Bundes- und landespolitisch grenzen sich Parteien voneinander ab. Wie schaffen es Parteien auf kommunaler Ebene, wo die gemeinsame Politik für die Stadt im Vordergrund steht, sich nach außen zu positionieren und dem Wähler die Unterschiede in den Wahlprogrammen zu vermitteln?

Indem sie klare Programme vorstellen und später in der gemeinsamen Politik einen Konsens finden. Wenn etwas einer Sache dienlich ist, aber nicht 100 Prozent zu unserem Programm passt, sollte eine Einigung untereinander möglich sein. Das geschieht im Kreistag bei Beratungen zu Vorlagen und Anträgen fast immer. Das ist der Konsens, den alle Parteien zum Wohle der Menschen finden müssen.