Föhr : Blutspende auf der Insel

In Süderende und Wyk gibt es in dieser Woche wieder Termine.

von ib

02. Dezember 2018, 17:25 Uhr

Am morgigen Dienstag, 4. Dezember, findet in der Süderender Grundschule wieder ein Blutspendetermin des Roten Kreuzes statt. Die Spenden können in der Zeit von 16 bis 20 Uhr geleistet werden. Am Mittwoch, 5. Dezember, ist dann der nächste Blutspendetermin in Wyk. Er findet nicht wie sonst im Schulzentrum, sondern von von 16 bis 19.30 Uhr in der Rüm-Hart-Schule in der Süderstraße statt. Für das leibliche Wohl nach der Spende sorgen auch diesmal die DRK-Ortsvereine.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen dem 18. und 69. Lebensjahr. Weitere Informationen unter www.drk.de oder ✆ 08 00/1 19 49 11.