Föhr : Blick hinter die Wetter-Kulissen

Meeno Schrader macht den Wetterbericht fürs Fernsehen. Bei der Kinder-Uni erklärt er, wie das geht.

von ib

18. Juli 2018, 07:00 Uhr

Als Fernseh-„Wetterfrosch“ erzählt Meeno Schrader den Schleswig-Holsteinern, wie das Wetter am nächsten Tag wird, im Rahmen der Föhrer Kinder-Uni erklärt der Kieler Meteorologe heute, Mittwoch, wie so eine Fernsehwettervorhersage entsteht und wieviel Arbeit dahinter steckt. Die Vorlesung mit Schrader findet um 11 Uhr im Wyker Kurgartensaal statt und richte sich an Kinder ab acht Jahren. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Föhrer Tourist-Informationen auf www.foehr.de.