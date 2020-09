Unfallflucht in Nieblum : Blauer Audi eines Feriengastes stark beschädigt

Landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher vermutet. Polizei sucht Zeugen.

10. September 2020, 10:14 Uhr

Nieblum | In einem Fall von Unfallflucht ermittelt derzeit die Wyker Polizei. Demnach war in der Zeit vom 7. September, 18 Uhr, bis 9. September, 13.30 Uhr, ein blauer Audi A1 eines Feriengastes in Nieblum im Westerstieg nahe Bi de Süd auf dem Grünstreifen neben der Straße abgestellt und mittig in einer Reihe von Autos geparkt. Als der Fahrer seinen Wagen wieder in Betrieb nehmen wollte, habe er festgestellt, dass die gesamte Fahrerseite eingedrückt und verschrammt war, so ein Polizeisprecher.

Zusammenstoß eventuell nicht bemerkt

Aufgrund der Beschädigungen an dem Pkw und der noch vorhandenen Anhaftungen könne davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Verursacher um ein großes landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben muss, dessen Fahrer den Zusammenstoß eventuell nicht einmal gemerkt habe. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zu einem landwirtschaftlichen Fahrzeug machen können, das den Westerstieg aus Richtung Heidweg/Sportplatz befahren und gegebenenfalls einen Anhän ger gezogen hat. Hinweise nimmt die Wyker Polizei unter Telefon 04681/758980 entgegen.

