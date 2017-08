Föhr : Blackout in der Großen Straße

vergrößern 1 von 3 Foto: ubs 1 von 3





Stromausfall in der Großen Straße. Sechs Einheiten zwischen den Hausnummern 8 und 18 waren am Donnerstagvormittag ohne Strom. Bemerkt hatte den Komplettausfall die Wirtin der „Möwe“. „Ihr Anruf erreichte uns um 7.45 Uhr“, sagte Oluf Dethlefs von der Schleswig-Holstein Netz AG im Wyker Büro.

Der Kundenbetreuer gab die Störung sofort ans Festland weiter. Dort hält das Unternehmen schleswig-holsteinweit zehn hoch spezialisierte Messwagen bereit. „Einer davon stand in Niebüll, aber für die 8.25 Uhr-Fähre war es dennoch zu spät“, sagte Dethlefs, der mit seinem Team sofort ausrückte. „Ein Drehstromnetz hat normalerweise drei Phasen, aber zwei waren defekt. Also sind wir in die betroffenen Häuser und haben alle auf die gleiche Phase zusammengeklemmt, damit der Betrieb zumindest provisorisch weiterlaufen konnte“, so Dethlefs. Betroffen waren neben drei Modegeschäften, einer Personalvermittlung und zwei Restaurants auch Redaktion und Kundencenter des Insel-Boten und einige Ferienwohnungen.

Zunächst gab es ab 8.30 Uhr wieder Strom und den Hinweis an alle Betroffenen – inklusive der Vermietagenturen – dass ab Ankunft des Messwagens um 10.30 Uhr der Strom wieder abgestellt wird. „Jetzt schnell Kaffee kochen“, sagte ein Feriengast, als ihn der Anruf seines Vermieters erreichte.

Um 10.30 Uhr war der Messwagen auf der Insel und bezog Position neben dem Verteilerkasten gegenüber Hausnummer 18. Diagnose: Erdschluss. Also Kurzschluss in der Erde. „Mit der Messtechnik in den Autos lässt sich schon mal grob einmessen, wo der Schaden liegt“, gab SH-Netz-AG-Sprecher Volker Mielisch später bekannt. Dafür werden Spannungssignale auf die Leitung geschickt. „Unsere Leute können dann am Bildschirm anhand der Laufzeit zur Schadensstelle die Entfernung einschätzen“, so Mielisch. Die Schwachstelle vor Hausnummer 18 war schnell ausgemacht. „Danach geht ein Techniker mit Kopfhörer und elektrischen Hörgerät über die Stelle. Der kann auf ein bis zwei Zentimeter genau lokalisieren, wo der Schaden liegt.“

Der Schaden war eine kaputte Muffe, ein etwa 30 Zentimeter langes Verbindungsstück zwischen zwei Kabelenden, das einer der Monteure sehr schnell in der vom herbeigerollten Bagger ausgehobenen kleinen Baugrube lokalisierte. „So eine Muffe altert natürlich auch, und wenn sie einen winzigen Riss hat, kann Feuchtigkeit eindringen. Trifft die das Kabel, gibt es einen Kurzschluss“, erläutert Mielisch die Möglichkeiten. „Der Klassiker allerdings ist, dass irgendwann mal bei Tiefbauarbeiten zum Beispiel mit einem Spaten die Isolierung angeritzt wurde. Und dann kann nach ein paar Jahren so was passieren.“

Um 13.50 Uhr war der Strom wieder da, und die Kabelage in der Baugrube mit vier neuen Muffen versehen. „Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir auch alles wieder rückgängig gemacht, was wir vorher auf einer Phase zusammengeklemmt hatten“, sagt Kundenbetreuer Dethlefs. Und für später? „Es macht leider keinen Sinn, einen dieser 250 000 Euro teuren Messwagen auf der Insel zu stationieren. Diese hoch komplexen Bordsysteme bedürfen einiges an Übung und Erfahrung. Da hätten wir bei den wenigen Vorkommnissen im Jahr nie die Routine, die wir jetzt vor Ort hatten.“